El Mundial, ¿En jaque en la CDMX? Así van las negociaciones con la CNTE: la propuesta a la Ley del ISSSTE y la USICAMM

CNTE Bloquean vialidades en la Ciudad de México durante su tercer día consecutivo de protestas (Cuartoscuro)

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ha entrado en una fase intensa de tensión política en la capital del país. Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han intensificado sus protestas e incluso mencionan que aprovecharían de la atención de extranjeros por la visita al país por el Mundial, esto para hacer visibles los reclamos si no tienen una respuesta.

¿Qué pasa con la USICAMM y el ISSSTE?

El punto más culminante acerca de las negociaciones y las protestas, la principal exigencia de la CNTE, es la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que consiste en eliminar el sistema de cuentas individuales administradas por las Afores, ya que los trabajadores del Estado buscan retornar a un sistema que garantice pensiones dignas y el 100% de su salario base.

También la inconformidad es en torno a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), un órgano administrativo descentralizado de la SEP que se encarga de regular la admisión, promoción y asignación de plazas docentes.

El estado de las negociaciones

Ante la enorme ola de las protestas en el primer cuadro de la Ciudad de México y de las marchas frente a la inauguración en el Estadio Azteca, las autoridades federales han buscado la manera de negociar y dar solución al problema.

La postura oficial del Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, señala que las mesas de comunicación institucional continúan activas.

Por ahora, las mesas de diálogo se mantienen activas, por lo que el futuro de la USICAMM sigue en la agenda pendiente entre el Gobierno federal y la CNTE.

Sin embargo, para los dirigentes de la CNTE esta propuesta sigue siendo insuficiente, por lo que mantienen el paro y las advertencias de movilización frente al arranque de la Copa Mundial 2026.