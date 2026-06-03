Así operaba la red criminal de Jesús Zamora: extorsionaban a prestadores de servicios turísticos

Operativo conjunto (Cuenta oficial de X (antes Twitter) del titular de la SSPC Omar H Garcia Harfuch)

Desmantelan red de delincuencia organizada en Acapulco: en un operativo conjunto, autoridades detienen a 11 personas.

Durante la madrugada de este miércoles, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado y derivado de varias denuncias anónimas, lograron la detención de presuntos delincuentes en Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con información por parte de la SSPC, los detenidos están relacionados con el cobro ilegal a trabajadores turísticos en esta región.

En seguimiento a las investigaciones, agentes de investigación realizaron diversos cateos en un fraccionamiento exclusivo de la zona dorada del puerto acapulqueño.

¿Cómo operaba esta red de extorsionadores en Acapulco?

Elementos de seguridad identificaron varios domicilios pertenecientes a este grupo de personas dedicadas a exigir cuotas periódicas a operadores de servicios para permitirles trabajar en las playas y áreas con mayor afluencia, esto bajo amenazas y vigilancia constante.

¿Cuántas personas fueron detenidas?

Durante las diligencias fueron puestas a disposición 11 personas, entre las que destaca Jesús “N”, quien fue identificado como el líder de la banda de extorsionadores.

Cabe resaltar que 7 de los involucrados cuentan con órdenes de aprehensión previas, por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer estos delitos de extorsión.

Se decomisaron diversos objetos y armas de fuego durante las diligencias

Asimismo, durante los 9 cateos fueron decomisadas:

Tres armas de fuego

23 teléfonos celulares

Sustancias ilícitas

Tabletas

Equipo de cómputo

Tres vehículos

Dinero en efectivo

De acuerdo con reportes oficiales, estas labores fueron el resultado de vigilancias fijas, móviles y discretas en las inmediaciones cercanas a los domicilios.

A través de sus redes sociales, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, reconoció las labores conjuntas, las cuales “refrendan el compromiso del Gobierno de México de combatir con toda firmeza a quienes lucran con el miedo y la violencia. La extorsión no será tolerada.”, afirmó el mandatario.