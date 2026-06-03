Vacunación contra el VPH previene cáncer de boca, lengua y garganta en hombres

Vacunación VPH en los hombres Uno de cada tres hombres está infectado por algún tipo de Virus del Papiloma Humano (VPH), al ser la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo. Esta vacuna es recomendable para ellos

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo, ello, a pesar de que muchas personas lo asocian con un virus que afecta exclusivamente a las mujeres, la realidad es que también afecta a los hombres y puede provocar enfermedades que van desde verrugas hasta algunos tipos de cáncer.

El doctor Francisco Javier Saynes Marín, especialista en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Ángeles Metropolitano, resaltó que el VPH tipo 16 es el principal responsable de los cánceres de orofaringe relacionados con este virus.

En este sentido, es importante mencionar, dijo, que no contar con esta vacuna expone a mujeres y hombres a desarrollar cáncer de orofaringe, una enfermedad que afecta la parte posterior de la boca, la base de la lengua, las amígdalas y la garganta.

La buena noticia, abundó, es que hoy en día se sabe que la vacunación contra el VPH puede prevenir gran parte de las infecciones causadas por los tipos virales asociados al desarrollo de cáncer”, de ahí la importancia de que no sólo las mujeres se vacunen, sino también los hombres, y que todos tengan acceso a esta herramienta de prevención, así como la detección temprana pueden prevenir enfermedades graves, incluido el cáncer de orofaringe.

Vacunación contra el VPH La vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en hombres, también los ayuda a reducir el riesgo de presentar cáncer de boca, lengua y garganta

En el marco del Mes del Orgullo, enfatizó que cada vez más organizaciones médicas internacionales recomiendan ampliar la vacunación en hombres como parte de una estrategia integral de salud pública, ya que la salud sexual incluye acudir a revisiones médicas periódicas y vacunarse no debería generar vergüenza ni estigma.

“El mensaje es claro: cuidar la salud también es un acto de libertad, dignidad y amor propio: informarse, vacunarse y acudir oportunamente a revisión médica son herramientas fundamentales para prevenir enfermedades y vivir plenamente”, aseveró.

El especialista enfatizó que con base en estimaciones internacionales, alrededor de uno de cada tres hombres mayores de 15 años presenta infección por algún tipo de VPH y cerca del 20% porta variantes consideradas de alto riesgo para desarrollar cáncer.

Al respecto, recordó que los hombres que tienen sexo con hombres presentan una mayor frecuencia de infección por VPH y, por lo tanto, pueden beneficiarse especialmente de las estrategias de prevención, vacunación y seguimiento médico.

Cuestionado respecto al momento en el que es recomendable acudir con un otorrinolaringólogo, el doctor Saynes Marín aclaró que muchas infecciones por VPH no producen síntomas, aunque es de suma importancia acudir a atención médica si aparecen señales de alerta como: llagas o úlceras en la boca que no desaparecen después de dos o tres semanas, manchas blancas o rojizas persistentes en la boca o la lengua, dolor o dificultad para tragar, cambios persistentes en la voz, sensación de tener algo atorado en la garganta, aparición de bolitas o ganglios en el cuello sin causa aparente, verrugas o lesiones visibles en la boca o garganta.

Al respecto, insistió en que la detección temprana permite identificar lesiones en etapas iniciales y mejorar significativamente las posibilidades de tratamiento exitoso.

El especialista llamó a los hombres en particular a procurar el autocuidado y acudan vacunarse contra el VPH, al ser esta, una de las herramientas más eficaces para prevenir infecciones causadas por los tipos virales relacionados con distintos tipos de cáncer antes mencionados.