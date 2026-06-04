Enfrenta México desafío ambiental; segundo emisor de dióxido de carbono de AL: ICC

México sufre una problemática ambiental Foto especial

La International Chamber of Commerce México (ICC México) alertó que México enfrenta importantes desafíos ambientales que requieren acelerar la implementación de políticas públicas, inversiones y acciones coordinadas entre gobierno, empresas y sociedad para evitar un mayor deterioro de los recursos naturales en el país.

El reto es significativo porque después de Brasil, México se mantiene como el segundo emisor de dióxido de carbono de América Latina, con emisiones que alcanzaron 476 millones de toneladas en 2024, de acuerdo con datos del Banco Mundial, recuerda la Comisión de Medio Ambiente de la ICC .

A la problemática climática se suma la presión del país en materia hídrica, ya que actualmente, 114 de los 653 acuíferos nacionales presentan condiciones de sobreexplotación, situación que afecta la disponibilidad de agua para millones de personas, deteriora su calidad y genera impactos negativos en los ecosistemas, según información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La degradación ambiental también se refleja en la pérdida de cobertura forestal. México pierde anualmente alrededor de 203 mil 552 hectáreas de bosque, una superficie superior a la extensión territorial de la Ciudad de México, de acuerdo con cifras de World Wildlife Fund (WWF) 2026.

La Comisión de Medio Ambiente de ICC México advirtió que existe una brecha creciente entre los compromisos climáticos asumidos por México y la velocidad con la que se están implementando las soluciones necesarias para alcanzarlos.

Ante este panorama, ICC México considera indispensable acelerar una agenda nacional orientada a fortalecer la resiliencia ambiental y la competitividad sostenible del país mediante acciones concretas como impulsar la descarbonización del sector productivo mediante tecnologías limpias.

Asimismo apostar por la movilidad sostenible, eficiencia energética y la puesta en marcha de la fase operativa del Sistema de Comercio de Emisiones en México.

De igual manera, fortalecer la seguridad hídrica a través de proyectos de captación de agua, modernización de procesos agrícolas, protección de acuíferos y conservación de fuentes naturales de abastecimiento.

También combatir la degradación de ecosistemas mediante la erradicación de la tala clandestina, programas de reforestación, prácticas agrícolas sostenibles y protección de la biodiversidad.

“La magnitud de los desafíos ambientales exige acelerar la implementación de soluciones que permitan responder a la presión que enfrentan los recursos naturales y fortalecer la resiliencia ambiental del país”, señaló la Comisión de Medio Ambiente de ICC México.

La organización destacó que el financiamiento sostenible será uno de los pilares para enfrentar estos retos, con instrumentos como los bonos verdes que permiten canalizar recursos hacia proyectos de energías renovables, transporte limpio, eficiencia energética, infraestructura hídrica y protección ambiental.