Mención honorífica a nivel Latinoamérica al IMSS por su transformación digital

Reconocimiento al IMSS El IMSS recibió una mención honorífica a nivel Latinoamérica, por su transformación digital, otorgada por los Innovation Awards de Red Hat, certamen internacional que reconoce proyectos tecnológicos más innovadores entre clientes de la compañía a nivel mundial

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), recibió una mención honorífica a nivel Latinoamérica, en el marco del certamen internacional Innovation Awards de Red Hat, en el cual se hace un reconocimiento a aquellos proyectos tecnológicos más innovadores entre clientes de la compañía a nivel mundial

El reconocimiento destaca la estrategia de transformación digital emprendida por el Seguro Social para fortalecer la atención de más de 92 millones de derechohabientes mediante la modernización de su infraestructura tecnológica y la digitalización de procesos clave para la operación institucional.

A través de la plataforma Red Hat OpenShift, el IMSS migró de una arquitectura tradicional a un modelo basado en microservicios y contenedores, lo que ha permitido interoperar 115 aplicaciones institucionales a través de 5 mil 400 microservicios que procesan entre mil y tres mil millones de solicitudes diarias de forma ágil, segura y continua.

Esta evolución tecnológica ha contribuido a que el 83% de los trámites institucionales sean actualmente digitales, además de reducir los tiempos de despliegue de nuevas aplicaciones de varias semanas a solo unos días, garantizando la continuidad de servicios esenciales como consultas médicas, hospitalizaciones y el pago de pensiones.