Desafío en México: la salud mental, continúan en aumento casos de estrés y ansiedad

Salud mental en México Desafío en México, atender la salud mental de las personas que lleven a depresión o ansiedad. Entre los factores externos están: inestabilidad financiera, inseguridad laboral, incertidumbre sobre el futuro, experiencias personales adversas, percepción de inseguridad en el entorno

La salud mental se ha convertido como uno de los principales retos de bienestar en México en nuestro país, debido a que hasta un 66% de las personas presenta afectaciones por ansiedad, estrés o depresión al menos en un nivel moderado,

Así se señaló en la sexta edición del AXA Mind Health Report, en el que se destaca que nuestro país mantiene una tendencia preocupante marcada por el incremento en los niveles de estrés y ansiedad, así como por una mayor exposición a factores económicos, sociales y digitales que impactan la estabilidad emocional.

En el estudio, realizado en más de 19 mil personas de entre 18 y 75 años en 18 países, incluido México, se identificó que 27% de los encuestados reportaron síntomas en niveles graves o muy graves —cuatro puntos porcentuales más que en 2025, de alteraciones en su salud mental.

Estos resultados confirman que los padecimientos de salud mental no son fenómenos aislados, sino una realidad cada vez más extendida en la población, ya que uno de los hallazgos más relevantes, son la brecha entre percepción y realidad.

Ello, debido a que, hasta un 78% de las personas considera que su estado emocional es bueno, más de la mitad presenta síntomas moderados de afectación, lo que evidencia una baja conciencia sobre el propio bienestar mental y una posible normalización del malestar psicológico.

Al respecto, la doctora Avril Rey, subdirectora del Sistema Integral de Salud de AXA México destacó que en lo que va del año, en sus clínicas de atención primaria han brindado ya más de 9,000 consultas en las especialidades de psicología y psiquiatría; los padecimientos más comunes que han detectado son estrés, ansiedad y episodios depresivos.

En el estudio se identificó que, pese a que muchas personas sufren de ansiedad o depresión por factores externos como inestabilidad financiera, inseguridad laboral, incertidumbre sobre el futuro, experiencias personales adversas, percepción de inseguridad en el entorno y exposición constante a noticias negativas.

En el caso de México se detectó que solo 45% de los mexicanos acudió a un profesional de la salud mental en el último año.

En el caso de quienes viven con algún nivel de estrés y/o ansiedad, hasta un 43% reportó optar por la autogestión, y un 10% confesaron por no atender su padecimiento, ocasionado principalmente por el costo de la atención, la falta de tiempo, la percepción de que el problema no es grave, el acceso limitado a servicios especializados y el estigma social, que aún persiste en torno a la salud mental.

Respecto al uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) como apoyo al bienestar mental va en aumento, ya que en México hasta un 71% de la población ha utilizado estas plataformas al menos una vez, y 25% lo hace de forma regular, principalmente para buscar información, recibir orientación emocional, identificar servicios de salud o utilizarlas como confidente virtual.

Al respecto, en el documento se advirtió de nuevos riesgos, ya que 3 de cada 10 usuarios señalan que algunas recomendaciones de IA les han generado incomodidad o incluso los han llevado a conductas perjudiciales.

Ante tales resultados, la doctora Avril Rey enfatizó la urgente necesidad de visibilizar los desafíos de salud mental, cerrar la brecha entre percepción y realidad, y fortalecer una cultura de prevención, atención y acompañamiento, en un entorno donde los factores de riesgo continúan en aumento.