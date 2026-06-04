Pemex trabaja con una visión plena de soberanía energética: Juan Carlos Carpio

Juan Carlos Carpio, director general de Petróleos Mexicanos

Durante su participación en la Vigésima Edición del Congreso Mexicano del Petróleo (CMP) 2026, el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, compartió la visión estratégica de la empresa sustentada en el principio de justicia energética.

El titular de la empresa productiva del estado expuso un balance operativo y financiero de Pemex en el que marcó como prioridades fortalecer la seguridad en las operaciones, la eficiencia operativa y la optimización de costos.

Según sus declaraciones, Pemex promueve esquemas de inversión mixta mediante instrumentos financieros y contractuales con el objetivo de generar beneficios para el país. Además refuerza las actividades exploratorias para contar con los elementos que permitan mantener la producción.

Destaco que en un futuro se busca la cooperación con empresas de nivel internacional, para ello la empresa fortalecerá la capacitación de las y los trabajadores, actuales y promoverá la transferencia de conocimientos a las nuevas generaciones.

Por ultimo precisó que la posición financiera de la empresa abre posibilidades de financiamiento, lo cual les permite invertir en un programa amplio de capacitación, nuevas tecnologías, mantenimiento de la producción, entre otras actividades.