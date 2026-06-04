Hacen cateo contra Suzanne Faugier por presunto fraude; Adela Micha ya la había acusado de robo hace dos años

Adela Micha acusó a Suzanne Faugier de robo hace dos años Ahora enfrente acusaciones de fraude. (@SuzanneFaugier en X y cuartoscuro)

Suzanne Faugier, excolaboradora de la conductora de televsión Adela Micha, está siendo investigada por un supuesto fraude millonario. La productora de televisión ya estaba enredada en un conflicto legal relacionado a su antigua compañera.

¿Quién es Suzanne Faugier, excolaboradora de Adela Micha?

Suzanne Faugier trabajó 27 años con la afamada reportera Adela Micha en programas como La noticias por Adela y En EF y por Adela, encargándose de producción y coordinación de ventas.

Poco se sabe de su vida personal, más allá de que cumple años el 7 de febrero y está casada con Yori Cuba, un deportista y entrenador. En X (Twitter), repostea contenido de otros colaboradores de Televisa como el periodista Alejandro Cacho.

¿De qué se le acusa a Suzanne Faugier ahora?

El reportero Antonio Nieto publicó en sus redes que a la exproductora de Televisa se le indaga por el presunto uso de documento falso para cobrar dos cheques que suman $2 millones 240 mil. No se sabe hasta el momento si la acusación tiene relación con el supuesto caso de robo del que se le acusó. La Policía de Investigación de la CDMX investiga el caso.

Cateo contra @SuzanneFaugier en @AlcaldiaAO:



A la ex productora de Televisa se le indaga por el presunto uso de documento falso para cobrar 2 cheques que suman $2 millones 240 mil.@PDI_FGJCDMX la busca y rastrea sus cuentas bancarias. pic.twitter.com/ag8e5oCxfA — Antonio Nieto (@siete_letras) June 4, 2026

¿Cuál fue el conflicto entre Suzanne Faugier y Adela Micha?

En 2024, Adela Micha, en una entrevista con Verónica Gallardo, comentó que alguien con quien trabajó en el programa La saga le robó. Después, en el programa El Chisme TV, se le preguntó quién lo hizo y ella mencionó el nombre “Suzanne”, en referencia a su antigua amiga y compañera de negocios. También sugirió que Maca Carriedo, otra conductora de televisión cercana a Micha, estaba enterada de la situación.

En ese entonces, Faugier respondió negando las acusaciones de robo a Micha y aclarando que ella era la dueña de La Saga, por lo que no tenía por qué rendirle cuentas a Micha. “Nada más que se acuerde que yo soy dueña y accionista de la empresa, dueña. Jamás robé, entonces cuando la gente no quiere liquidar, pone una sarta de cosas”, sostuvo.

Carriedo respondió a través de sus redes, pidiendo que no se le involucrara en el caso. “A mí ni me involucren en estas pendejadas. No veía yo absolutamente nada de temas administrativos”, escribió.

En un reportaje publicado el 9 de febrero de este año por TVyNovelas, se dijo que Adela Micha no se presentó a los tribunales Santa Martha Acatitla, a los cuales sí asistió Faugier. En una entrevista que la productora le concedió al medio, negó las acusaciones de robo una vez más y la posibilidad de fugarse. “Me he presentado en todas las audiencias”, aclaró y comentó que el juez le otorgó un amparo. También acusó a Micha de no pagar impuestos. Finalmente, reiteró que Adela Micha no forma parte legal de la empresa, diciendo que “es una empleada más que me está pidiendo cuentas a mí”.