Sarampión en México Sarampión sigue desafiando a México, con 18 mil casos confirmados en todo el país en lo que va del año, por lo que la Asociación Mexicana de Vacunología llama al gobierno a reforzar acciones que permita aumentar la vacunación y cortar cadenas de transmisión

La Asociación Mexicana de Vacunología (AMV), hizo un urgente llamado a las autoridades de salud del país, instituciones públicas y privadas, así como a la sociedad civil para reforzar la vacunación contra el sarampión, ante el incremento sostenido de casos a nivel nacional.

En este sentido, es importante mencionar que ante el número de casos de personas que han contraído el sarampión (18 mil personas cofirmadas), en estos momentos la “protección indirecta” o también llamada “inmunidad de rebaño” no existe en México.

La cantidad de personas que han contraído sarampión, se vuelve en una cifra que se puede calificar de alarmante, si se toma en cuenta que México había logrado la eliminación de este virus y hoy la dispersión del sarampión se registra a nivel nacional, en los 32 estados y 486 municipios, afectando tanto zonas rurales como grandes corredores urbanos.

Esta cifra de casos confirmados de sarampión se vuelve alarmante si se toma en cuenta que México ya había logrado la eliminación de esta enfermedad, durante más de 25 años.

La dispersión del sarampión es total en los 32 estados y 486 municipios, afectando tanto zonas rurales como grandes corredores urbanos. La enfermedad ha cobrado la vida de 41 personas en 11 entidades, afectando principalmente en la infancia, pero también con casos en adolescentes y adultos.

Además, esta enfermedad ha cobrado la vida de 41 personas en 11 entidades, afectando principalmente en la infancia, pero también con casos en adolescentes y adultos.

Por esta falta de protección, los datos epidemiológicos revelan que los lactantes menores de un año presentan la tasa de incidencia más alta (82.94 por 100,000 habitantes), seguidos por niños de 1 a 4 años y jóvenes de 25 a 29 años.

Esta crisis es el resultado de fallas estructurales que se acumularon durante años, como coberturas de vacunación insuficientes y una “falsa sensación de seguridad” provocada por datos que sobreestimaron la inmunidad real de la población.

Al respecto, es importante subrayar que datos de la Encuesta Nacional de Salud indica que solo el 32.4% de los niños de dos años cuentan con esquemas completos de vacunación, es decir solo 1 de cada 4 niños.

Ante este panorama, el doctor Benjamín Madrigal Alonso, presidente de la AMV aseveró que entre las acciones inmediatas enfocadas a frenar la transmisión del sarampión está:

Intensificar la vacunación, aplicando la dosis cero a lactantes de 6 a 11 meses, completar los esquemas de vacunación de dos dosis de vacuna triple viral en niños de 1 a 4 años y reforzar la campaña de vacunación a adolescentes y adultos que no tengan la certeza de haber estado vacunados antes y reciban al menos una dosis del biológico contra el sarampión.

También es importante establecer una vigilancia epidemiológica estricta, con la notificación inmediata de casos sospechosos y uso de pruebas para una confirmación rápida (RT-PCR), bloquear cadenas de transmisión, realizar rastreos de contactos que compartieron espacios aéreos incluso hasta dos horas después de que el paciente se retirara.

Además, recomendó, implementar tratamiento preventivo (profilaxis) posterior a exponerse al virus con vacuna en las primeras 72 horas o el uso de inmunoglobulina en grupos de alto riesgo (embarazadas y menores de 6 meses) dentro de los primeros 6 días.

Permiso de ausencia escolar temporal, ya que durante los brotes, es recomendable evitar la asistencia de personas no vacunadas a escuelas y guarderías, con el objetivo de frenar el contagio masivo.

Así como crear un registro nacional de vacunación interoperable entre todas las instituciones de salud públicas y privadas, que permita rastrear cada dosis en tiempo real y evitar discrepancias de datos.

A su vez, el doctor Rodrigo Romero Feregrino, coordinador de la AMV subrayó que la vacunación protege la estabilidad sanitaria, social y económica del país, ello, resaltó, de cara al inicio de la Copa Mundial de Futbol 2026, la cual iniciará en tan sólo una semana, lo cual traerá a varios miles de visitantes nacionales y extranjeros.