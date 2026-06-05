Sector hotelero y senado acuerdan agenda para fortalecer la competitividad turística

Sector hotelero y senado

Representantes del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano y el Senado de la República acordaron fortalecer la colaboración entre la iniciativa privada y el poder legislativo para impulsar la competitividad del sector turístico nacional, mediante una agenda estratégica enfocada en la promoción internacional, la sostenibilidad y la atención de los principales desafíos que enfrenta la industria.

Durante una reunión de trabajo encabezada por el presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, David Ortiz Mena, y el presidente de la Comision de Turismo del Senado de la República, Eugenio Segura, dieron continuidad a los esfuerzos de coordinación entre el sector empresarial y el poder legislativo para fortalecer el desarrollo turístico del país.

En el encuentro, los participantes analizaron diversas propuestas encaminadas a incrementar la promoción turística del país en los mercados internacionales, así como a consolidar estrategias que permitan preservar la sostenibilidad de los destinos turísticos, uno de los temas prioritarios para la industria ante el crecimiento de la actividad en distintas regiones del país.

Por ende, ambas partes abordaron los retos que actualmente enfrenta el sector turístico, considerado uno de los principales motores económicos nacionales por su contribución a la generación de empleos, la captación de divisas y el desarrollo regional.

Los integrantes del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano intercambiaron puntos de vista con legisladores sobre la necesidad de establecer mecanismos que permitan una respuesta más ágil y efectiva ante los desafíos globales, regionales y locales que impactan al turismo, tales como cambios en los mercados internacionales, fenómenos naturales, fluctuaciones económicas y nuevas tendencias de los viajeros.

Finalmente, los asistentes de dicha reunión coincidieron en la importancia de mantener un diálogo permanente entre autoridades y empresarios para diseñar políticas públicas que fortalezcan la competitividad de los destinos mexicanos y contribuyan a mantener el liderazgo turístico del país en el ámbito internacional.

La Crónica de Hoy 2026