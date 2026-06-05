Tramposos fuera de la UNAM: así operan los fraudes para pasar los exámenes en línea y que cancelaron más de mil aspirantes este 2026

Detectan fraudes en exámenes de la UNAM Evita caer en estas trampas si piensas ingresar (Universidad Nacional Autónoma de México)

¿Piensas ingresar a la UNAM? ¡Cuidado, así te estafan! Alrededor de 1,117 exámenes fueron anulados por irregularidades debido a esta estafa.

¿Cuáles son los fraudes en los exámenes de la UNAM?

Muchos servicios ofrecen acceso fácil a la UNAM a través de supuestas respuestas «filtradas» para los exámenes. Algunos envían a personas que se hacen pasar por el aspirante. Otros funcionan a través de cámaras y audífonos escondidos, en los que otra persona dicta las respuestas al aspirante.

A pesar de que los servicios de fraude para exámenes se han vuelto más avanzados, la UNAM cuenta con servicios de vigilancia permanente y herramientas de inteligencia artificial que permiten identificar irregularidades.

Conductas contrarias a la normalidad son detectadas y resultan en un bloqueo del exámen. Este año, la UNAM ha detectado que poco más del 1% de los aspirantes a la UNAM utilzaron servicios fraudulentos.

¿Qué dice UNAM sobre fraudes en exámenes?

La UNAM, desde mayo, advierte no responder a ninguna oferta que ofrezca servicios para pasar el examen de manera fácil. Aconsejan sólo acudir a los documentos oficiales.

Utilizar servicios que prometen ingreso a la UNAM no sólo pueden derivar en rechazo por parte de la institución, sino también en consecuencias legales en caso de ser descubiertos.

Toma en cuenta todo esto si vas a participar este 6 y 7 de junio en la tercera y última jornada del examen de admisión, en el que hay casi 191 mil registrados.