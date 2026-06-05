Pemex invertirá 93 mil millones de pesos para reactivar la industria petroquímica

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, anunció el programa de reactivación de la industria petroquímica y de fertilizantes, que contempla inversiones públicas y mixtas por 93 mil millones de pesos entre el periodo 2026 - 2030, con el objetivo de fortalecer la soberanía energética, reducir la dependencia de importaciones e impulsar la autosuficiencia alimentaria del país.

Durante la conferencia matutina realizada en Coatzacoalcos, Veracruz, González Escobar presentó el plan de reactivación que llevará a cabo Petróleos Mexicanos (Pemex), como parte de la estrategia nacional para reforzar los sectores productivos estratégicos.

Acompañada por el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, y la gobernadora estatal, Rocío Nahle, la titular de Energía resaltó que Pemex no sólo tiene la capacidad de procesar petróleo para producir combustibles como gasolina, diésel y turbosina, también genera insumos petroquímicos fundamentales que actualmente se importan y que son esenciales para diversas cadenas productivas nacionales.

González Escobar explicó que la reactivación de la petroquímica representa una oportunidad para generar productos de mayor valor agregado y consolidar la industria nacional, al tiempo que se reducen las importaciones de materias primas estratégicas.

Por otro lado, Carpio Fragoso subrayó que el plan integral de reactivación de la petroquímica y fertilizantes tiene como objetivo incrementar la producción nacional de petroquímicos en 849 mil toneladas anuales en la elaboración de fertilizantes, para alcanzar más de 4 millones de toneladas por año, en los próximos años.

El director general de Pemex mencionó que con el plan de reactivación y las inversiones asociadas, la producción en los centros petroquímicos Morelos, Cangrejera y Cosoleacaque va a ser de 1.8 millones de toneladas anuales. El plan considera que, en las plantas ProAgro y Fertinal producirán un total de 2.4 millones de toneladas. Además, incluyen a la iniciativa nuevos desarrollos como la planta de Escolín en Poza Rica.

Carpio Fragoso señaló que para alcanzar dichas metas ejecutarán un esquema de inversiones por 93 mil millones de pesos durante el periodo 2026-2030, recursos que permitirán modernizar infraestructura, ampliar capacidades productivas y desarrollar nuevos proyectos estratégicos.

Asimismo, el titular de Pemex enfatizó que la reactivación de la petroquímica tendrá un impacto positivo en diversos sectores económicos, entre ellos el agrícola, automotriz, plástico, textil, farmacéutico y químico, al garantizar el suministro de materias primas e insumos fundamentales para sus procesos productivos.

De acuerdo con Pemex, el fortalecimiento de esta industria permitirá ofrecer productos de calidad, con mayor disponibilidad y a precios competitivos, favoreciendo tanto a productores como a consumidores.

Finalmente, Juan Carlos Carpio agradeció el respaldo del gobierno federal para impulsar nuevamente la petroquímica nacional y garantizó que el fortalecimiento de la cadena de valor de estos sectores constituye un elemento clave para brindar la seguridad alimentaria y energética del país.

La Crónica de Hoy 2026