La huelga de la CNTE continua con movilizaciones en la Glorieta del Ahuehuete

Manifestación CNTE

Como parte de las manifestaciones que han estado llevando a cabo las y los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el día de hoy (5 de junio), las secciones 9, 10, 11 y 60 continuarán con las movilizaciones a partir de las 10:00 de la mañana en la Glorieta del Ahuehuete. Toma tus precauciones si te encaminas por los alrededores de la locación en Paseo de la Reforma, igualmente cerca del metro Insurgentes.

Entre las demandas que las y los maestros exigen, se encuentra la petición de poder dialogar con la presidenta Claudia Sheinbaum, al igual que el aumento salarial del 100% y la abrogación de la reforma educativa.

Las movilizaciones forman parte de una nacional indefinida que incluye que también ha amenazado con provocar el boicot de las actividades que tengan que ver con el ya cercano Mundial de Fútbol 2026.