Gobierno de México obtiene primer lugar en Transformación Digital Gubernamental

Primer lugar agencia de transformación La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones fue galardonada en Bogotá, Colombia, en Premios Latam Digital 2026, al obtener el primer lugar en Transformación Digital Gubernamental

En representación del Gobierno de México, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) fue distinguida con el primer lugar en la categoría de Transformación Digital Gubernamental.

Para entregar dicho galardón, se tomaron en cuenta aspectos como avances en materia de simplificación y digitalización, así como el desarrollo de soluciones tecnológicas propias que facilitan la vida a las personas que a su vez evitan dependencia de privados y generan ahorros de los recursos públicos

En el marco de la décimo tercera edición de los Premios Latam Digital, celebrada en Bogotá, Colombia, el galardón se otorgó a la ATDT, en el pilar de gobierno digital, por el desarrollo de aplicaciones, plataformas, sitios web y otras herramientas tecnológicas diseñadas para simplificar trámites y servicios gubernamentales que faciliten el acceso a los derechos de las personas, planteado en uno de los 100 compromisos de la actual administración, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. también se tomó en cuenta el plan de la ATDT de reducir a la mitad el catálogo de trámites y digitalizar 80% de estos, con un avance de mil 397 trámites eliminados con el objetivo de alcanzar los mil 802 requisitos suprimidos al finalizar 2026. También se tomó en cuenta la creación de Llave MX, la plataforma de autenticación de identidad digital que unifica el acceso a todos los sistemas del gobierno y los esfuerzos por cerrar la brecha digital. Es importante mencionar que los Premios Latam Digital reconocen las iniciativas de mayor impacto en la transformación digital del sector público en América Latina.

Su relevancia radica en tres factores: el alcance regional del concurso, que reúne a participantes de toda la región; la amplitud de su estructura de evaluación, organizada en catorce pilares temáticos y decenas de categorías que abarcan desde gobierno digital y ciberseguridad hasta inteligencia artificial, comercio electrónico y marketing digital; y su metodología, que combina la votación del público con la valoración de un comité especializado.

Los principales criterios de análisis para la selección de los nominados finalistas y ganadores por el comité son: Innovación y creatividad; Impacto, relevancia y resultados; Calidad y excelencia técnica; Estrategia de comunicación; Sostenibilidad y escalabilidad; Presentación y documentación.

En la misma categoría y pilar estuvieron nominados gobiernoslocales de nuestro país, así como proyectos de Colombia, Perú y República Dominicana.

En esta edición, México fue nombrado “País Invitado de Honor” por la articulación de su ecosistema tecnológico, demostrando que la innovación digital es viable y efectiva cuando se coordina bajo un diseño institucional con un claro sentido de utilidad pública y equidad social.