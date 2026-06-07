Apoyo Bienestar Atención, mujeres: Estos son los 4 apoyos del Bienestar disponibles en junio de 2026 (Pexels)

Durante junio de 2026, las mujeres mexicanas tendrán la oportunidad de inscribirse a cuatro programas sociales.

Estas iniciativas buscan asegurar el acceso a la salud, apoyo económico y fomentar el desarrollo laboral.

¿Cuáles son los 4 programas de apoyo?

El marco de la mujer es importante para ellas, ya que ayuda a cubrir ciertos gastos, por lo que este apoyo les da la accesibilidad de obtener un beneficio que les ayude.

A continuación, estos son los 4 programas para el registro; es junio 2026:

Pensión Bienestar para Adultas Mayores

Se abre un nuevo proceso de incorporación para mujeres que cuenten con 65 años de edad o más.

Este apoyo otorga un beneficio económico de 6,200 pesos distribuidos de forma bimestral.

Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años)

Este programa convoca a las mujeres a darles la oportunidad al registrarse en el programa de Pensión Mujeres Bienestar.

Solo para mujeres que se encuentren principalmente en el rango de los 60 a los 64 años de edad cumplidos.

Mujeres Plomeras 2026

Su propósito es incentivar la participación y el desarrollo económico de las mujeres en el mantenimiento de los servicios de agua dentro de los hogares.

El registro dio inicio en 125 municipios del Estado de México.

Credencialización del Servicio Universal de Salud

Este programa de cobertura federal garantiza el acceso gratuito a los servicios de salud pública.

En instituciones del Gobierno de México, incluyendo el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, así como los servicios médicos de PEMEX e Institutos Nacionales de Salud.

¿Qué requisitos necesito para inscribirme?

A continuación, se detallan las características, fechas y los requisitos específicos para acceder a cada uno de estos cuatro programas disponibles.

Pensión Bienestar para Adultas Mayores

El periodo de inscripción es del 22 al 28 de junio de 2026. El trámite es presencial; las interesadas deberán presentarse en los Módulos del Bienestar habilitados en todo el territorio nacional.

Pensión Mujeres Bienestar (60 a 64 años)

El periodo de inscripción es del 22 al 28 de junio de 2026. El trámite es presencial, en los módulos de Bienestar más cercanos y con la siguiente documentación correspondiente.

Documentación requerida para las pensiones: Mujeres Bienestar (60-64 años) y Mujeres Adultas (de 65 años en adelante)

Para realizar el alta en cualquiera de las dos pensiones anteriores, es necesario presentar original y copia de los siguientes documentos:

Haber cumplido la edad de 60 años en adelante

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte, cédula profesional o credencial del INAPAM).

CURP de impresión reciente.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio vigente (no mayor a 6 meses).

Números de teléfono de contacto (móvil y fijo).

Mujeres Plomeras

Abierto durante todo el mes de junio, con fecha límite de cierre al 30 de septiembre de 2026 o hasta agotar la disponibilidad de cupos. Para mujeres mayores de 18 años residentes del Estado de México.

El registro es completamente en línea. El registro se efectúa ingresando a la plataforma digital oficial del programa, donde se deberá adjuntar de forma digital el acta de nacimiento, identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio para obtener el formato formal de solicitud.

Credencialización del Servicio Universal de Salud

Disponible durante todo el mes de junio, el periodo concluirá en noviembre, en 24 ciudades del país. Es para las mujeres que ya pertenezcan al padrón de beneficiarias de la Pensión de Adultas Mayores o de Discapacidad.

La modalidad de trámite es presencial, acudiendo al Módulo de Bienestar más cercano con una identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y un número telefónico de contacto.