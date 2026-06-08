FMF acepta la propuesta de Sheinbaum para crear más escuelas de fútbol

Iniciativa para crear escuelas de fútbol para niños y niñas en colaboración con la Federación Mexicana de Fútbol FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

Hace unos días la presidenta Claudia Sheinbaum propuso que los equipos de la Liga MX ayudaran a crear más escuelas de fútbol en el país y el lunes 8 de mayo, los dueños de los equipos acudieron a la conferencia de prensa matutina para presentar la idea que se ha planteado. Además de promover el fútbol, el objetivo también es que desde estas escuelas salgan los talentos para la Selección mexicana.

El Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y Presidente Ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola Peñalosa, comentó, durante su participación, que sería un gran legado de la Copa del Mundo si todos los dueños de equipos de futbol, tuvieran escuelas en todo el país.

“Coincidimos plenamente que la Copa del Mundo es una oportunidad histórica para dejar un legado permanente en niñas y niños”. Como parte de la iniciativa, en el Palacio Nacional se encontraban varias niñas y niños.

Arriola Peñalosa, explicó que junto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) se construyó una estrategia nacional de formación que busca acompañar a la o el futbolista desde los 5 o 6 años hasta el alto rendimiento. El primer paso es que participen en el futbol escolar, para después pasar por competencias federadas y la detección de talento en etapas formativas. Esto lo canalizan las academias de los clubes profesionales donde se terminan de formar, culminando en la selección nacional. Todo esto es sostenido por iniciativas trasversales como la Academia Certificada de la Federación Mexicana de Fútbol con el fin de garantizar estándares de calidad. Hoy en día ya hay más de 2 mil academias certificadas y 510 que se han registrado para iniciar el proceso.

“Es un sistema diseñado para que cada niña y cada niño tenga una puerta de entrada al fútbol desde los lugares más apartados hasta las grandes ciudades”, añadió el Presidente Ejecutivo de la Liga MX.

El primer escalón de la iniciativa ya se encuentra en marcha; en 2025 tuvo lugar la primera copa escolar con modalidad 5 contra 5, en 2026 se sumo la categoría secundaria con más de 2 mil entrenadoras y entrenadores que tienen licencias de la Federación.

El segundo paso (captar el talento), consiste en seguir a los jugadores mexicanos no importa si se encuentra en México o en Estados Unidos. Para que ninguna persona quede fuera por falta de recursos, los 18 clubes de la Liga MX fortalecen sus fuerzas por medio de becas académicas y apoyos de inscripción y mensualidad a comunidades vulnerables.