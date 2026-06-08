Capturan en Sonora al “01”, utiliza drones para atacar a grupos rivales

Detenido Hugo "N", alias "01". (SSPC)

Fue detenido Hugo “N”, alias “El 01”, generador de violencia con presencia en Sonora y Chihuahua.

Está relacionado con delitos de alto impacto y el uso de drones para realizar ataques contra grupos rivales y autoridades.

Su detención se realizó al exterior de un restaurante ubicado en la colonia Sacramento Residencial, en el municipio de Hermosillo.

La acción fue ejecutada por personal de la policía de investigación sin que se registraran disparos, enfrentamientos o situaciones que pusieran en riesgo a la población.

De acuerdo con las investigaciones, Hugo “N” es identificado como un objetivo prioritario relacionado con actividades criminales de alto impacto y presuntamente vinculado con el empleo de tecnología aérea no tripulada para la realización de ataques contra grupos rivales, autoridades y, en algunos casos, población civil.

Es señalado como presunto operador de una célula del crimen organizado con presencia en la región Sonora-Chihuahua. Existen antecedentes de procesos y detenciones federales relacionadas con delitos de alto impacto, además de referencias sobre su actividad dentro de dicha estructura delictiva.

Al momento de su captura, portaba un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y Fuerzas Armadas, tras su detención, junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para continuar con las indagatorias.