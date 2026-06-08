¿Quiénes son los nuevos líderes de Movimiento Ciudadano en Aguascalientes?

Con el respaldo de la dirigencia nacional y la convicción de fortalecer un proyecto construido desde la participación ciudadana y el trabajo territorial, Movimiento Ciudadano renovó su dirigencia estatal, marcando el inicio de una nueva etapa rumbo a los desafíos políticos de los próximos años en Aguascalientes.

¿Quién asume la Coordinación Estatal de MC en Aguascalientes?

Durante la jornada, Luz Camila Guerra asumió la Coordinación Estatal de Movimiento Ciudadano para el periodo 2026-2029, mientras que Lucy Padilla fue electa Presidenta del Consejo Estatal, en un proceso que refrenda la apuesta del movimiento por liderazgos que han crecido dentro de sus filas y que representan una nueva generación de participación política.

El encuentro contó con la presencia de Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano; Dante Delgado, fundador y líder moral del movimiento; y Jessica Ortega, presidenta nacional del Consejo, quienes respaldaron esta nueva etapa para el partido en el estado.

Álvarez Máynez apoya la nueva dirigencia de MC

La presencia de la plana mayor del movimiento naranja envió un mensaje claro sobre la relevancia estratégica que Aguascalientes tiene para el proyecto nacional de Movimiento Ciudadano rumbo a 2027, así como el respaldo institucional a una dirigencia construida desde la experiencia, el trabajo territorial y la participación ciudadana.

Durante su intervención, Álvarez Máynez destacó que Movimiento Ciudadano decidió apostar por liderazgos formados dentro del propio movimiento, demostrando que la mejor alternativa para construir el futuro político del país es confiar en quienes han trabajado desde las causas ciudadanas, el territorio y la cercanía con la gente.

“En Movimiento Ciudadano creemos en nuestra propia gente. Creemos en quienes han crecido acompañando causas, construyendo comunidad y demostrando con trabajo que otra forma de hacer política sí es posible. Por eso hoy apostamos por liderazgos jóvenes, preparados y comprometidos con sus estados y sus comunidades”, expresó.

Al asumir la Coordinación Estatal, Luz Camila Guerra agradeció la confianza de la militancia y aseguró que esta nueva etapa estará enfocada en fortalecer la presencia territorial del movimiento, ampliar la participación ciudadana y consolidar una alternativa política cercana a las personas.

“Hoy asumo una enorme responsabilidad y, sobre todo, un gran compromiso con Aguascalientes. Gracias a la confianza de mis compañeras y compañeros fui electa Coordinadora Estatal de Movimiento Ciudadano para los próximos tres años. Recibo esta encomienda con gratitud, pero también con la convicción de que los mejores capítulos de este movimiento aún están por escribirse”, señaló.

Asimismo, afirmó que el reto será seguir construyendo una fuerza política cercana a la ciudadanía y abierta a nuevas voces.

“Seguiremos construyendo una alternativa ciudadana, cercana a la gente, con más participación, más territorio y más causas que nos unan. A quienes han sido parte de este camino, gracias por su confianza. A quienes se sumarán en los próximos años, aquí hay un movimiento abierto para todas y todos los que quieren involucrarse y hacer las cosas diferentes. Lo mejor está por venir”, agregó.

Por su parte, Lucy Padilla asumió la Presidencia del Consejo Estatal, fortaleciendo la estructura interna del movimiento y acompañando una nueva etapa de organización, participación y construcción colectiva.

La renovación de la dirigencia estatal representa un paso más en la consolidación de un proyecto político que busca fortalecer su presencia en Aguascalientes mediante la cercanía con las personas, la construcción de comunidad y el impulso de nuevas generaciones comprometidas con el futuro del estado.