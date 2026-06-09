Acusa Mier “agentes externos” en movilizaciones de la CNTE y otras organizaciones; “sería inocente no verlo así”

Ignacio Mier coordinador de la bancada de Morena en el Senado (Daniel Augusto)

El presidente de la Juanta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier atribuyó a intereses y agentes externos las movilizaciones que realizan la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) junto con otras organizaciones como madres buscadoras, transportistas, pensionados entre otros que solo buscan socavar la imagen del país a unas horas de la inauguración del Mundial de Fut bol que será una vitrina para nuestra nación.

“Quieren socavar la imagen de México, no verlo así es ponerse una venda en los ojos…”, acusó

El también coordinador de la bancada morenista en el Senado, acusó a estas organizaciones, grupos y colectivos de buscar provocar al amparo de demandas sociales pero les advirtió que se quedarán con las ganas de que el gobierno mexicano recurra a la represión.

Mier insistió en que las movilizaciones que tiene en marcha la CTNE son promovidas por agentes externos e incluso por la oposición en México “más allá de los intereses legítimos de los maestros”, justificó.

“Sería inocente no verlo así, quieren socavar la imagen de México y no verlo así es ponerse una venda en los ojos”, aseveró

Ante los operativos policiacos que buscan impedir el bloqueo de los contingentes de la CNTE en los alrededores del Estadios Azteca, el morenista también consideró que garantizar el libre tránsito de cara a la inauguración del Mundial de Futbol no es represión mientras se mantenga dentro de los protocolos del uso de la fuerza.

“Garantizar el libre tránsito no es represión mientras esté dentro de los protocolos del uso de la fuerza”, justificó ante la posibilidad de enfrentamientos al replegar a los contingentes de la CNTE para que los asistentes a la inauguración del Mundial puedan acceder al lugar.

En tanto el presidente de la Comisión de Economía del Senado, el morenista, Emmanuel Reyes, pidió a la CNTE no trasladar sus protestas a los eventos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues advirtió que cualquier bloqueo o movilización que afecte la justa deportiva dañaría la imagen de México ante millones de visitantes internacionales.

Alertó que el escenario podría complicarse si las protestas buscan impedir la ceremonia inaugural del Mundial y no descartó el uso de la fuerza para garantizar el libre tránsito.

“Si a mí me preguntas como ciudadano, diría que sí debe garantizarse la libertad de tránsito de todas las personas que acudan al Mundial”, estableció

“Si hay necesidad de implementar dispositivos de seguridad que impidan que los manifestantes se apropien de la justa deportiva del Mundial, me parece que está justificado”, dijo.

En ese contexto, sostuvo que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger el desarrollo del torneo y que, en caso de ser necesario, podría justificar la implementación de dispositivos de seguridad para impedir que las manifestaciones interfieran con la competencia deportiva.

El legislador también se refirió a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reiterado que su administración no recurrirá a la represión contra los manifestantes.

El legislador sostuvo que, si bien el gobierno mexicano ha sido respetuoso de la libertad de expresión y del derecho a la manifestación, las protestas no deben poner en riesgo el desarrollo del “el evento más importante de los últimos años” para el país.

“Sería muy lamentable que por este tipo de situaciones se complicaran los eventos deportivos, recordemos que hay millones de turistas, de visitantes de diferentes países que nos visitan a México y estas manifestaciones nos dejan muy mal parados frente a quienes nos visitan, a quienes vienen a participar en las justas deportivas y creo que valdría la pena que sus manifestaciones no compliquen el desarrollo del mundial”, expresó.