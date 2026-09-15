Huelga del Monte de Piedad: ¿qué pasaría con los empeños si la institución desaparece?

¿Qué pasaría con los objetos empeñados si Monte de Piedad cierra sus puertas? Foto: IA

La huelga del Nacional Monte de Piedad está cerca de cumplir un año y el conflicto laboral ya genera preocupación no sólo entre los trabajadores, sino también entre las personas que tienen prendas empeñadas.

El paro comenzó el 1 de octubre de 2025, luego de las diferencias entre el sindicato y los trabajadores del Nacional Monte de Piedad por modificaciones al contrato colectivo de trabajo. Desde entonces, las negociaciones y el proceso judicial han mantenido en pausa la solución definitiva del conflicto así como las actividades de todas las sucursales.

En este sentido, Gerardo Díaz comparó el escenario con los casos de Notimex y Mexicana de Aviación, organismos que dejaron de operar.

A pesar de dicha comparativa, hasta el momento no existe una confirmación de que el Nacional Monte de Piedad vaya a desaparecer. Hasta ahora, el comentario expresado ha sido emitido por una representación sindical ante la duración del conflicto. En contraste, el sindicato independiente ha expresado la urgencia de reanudar las actividades.

¿Por qué continúa la huelga del Monte de Piedad?

Uno de los factores que mantienen abierto el problema es la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 24 de agosto, el Pleno determinó atraer un amparo relacionado con la huelga.

Inicialmente, un juez de distrito había emitido un fallo en el que había declarado ilegal el paro de labores. No obstante, la atracción del caso por parte de la Corte podría extender los tiempos de resolución si las partes no alcanzan antes un acuerdo.

En resumen, la situación se encuentra así: el Sindicato Independiente sostiene que la prioridad debe ser levantar la huelga, regresar a trabajar y conservar la fuente de empleo, sin renunciar a los derechos laborales. La organización también rechazó que su propuesta implique eliminar prestaciones o desmantelar el contrato colectivo.

Sin embargo, esto no ha podido ser porque ambas partes aún no han llegado a un acuerdo común.

¿Cuántos trabajadores dependen del Monte de Piedad?

De acuerdo con Gerardo Díaz, el Nacional Monte de Piedad cuenta con alrededor de mil 800 trabajadores. De ellos, aproximadamente 400 pertenecen al Sindicato Independiente, organización que obtuvo desde 2018 el reconocimiento formal para representar a ese grupo.

El dirigente también señaló que durante el periodo de huelga fallecieron nueve trabajadores en activo y siete familiares de empleados, situación que vinculó con la falta de acceso al servicio médico contemplado en el contrato colectivo.

¿Qué pasaría con los empeños si el Monte de Piedad desaparece?

Por ahora, no existe confirmación que aclare qué ocurriría con las prendas empeñadas en caso de que el Nacional Monte de Piedad dejara de operar. Cabe aclarar que tampoco existe alguna confirmación sobre la desaparición de la institución prendaria.

Sin embargo, cualquier escenario que plantee un cierre, liquidación o reestructuración tendría que definir cómo se atenderían los contratos vigentes, los pagos pendientes, las prendas en custodia y los derechos de los clientes.

Mientras no exista una resolución oficial, las personas con empeños deben conservar sus contratos, comprobantes de pago y documentos relacionados con sus operaciones. También conviene revisar directamente los canales oficiales de la institución antes de realizar pagos adicionales o acudir a una sucursal.

Finalmente, el futuro de la institución dependerá de la resolución judicial, de las negociaciones entre las partes y de las decisiones que se adopten para garantizar su viabilidad financiera y operativa.