Alerta CNPC por doble golpe climático: prevén lluvias torrenciales y onda de calor en el país

Alerta CNPC por doble golpe climático (Rogelio Morales Ponce)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió un llamado urgente a la población para reforzar las medidas de autoprotección ante un complejo panorama meteorológico que afectará simultáneamente a gran parte del territorio nacional con lluvias fuertes, granizadas y una intensa onda de calor.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la interacción del monzón mexicano con inestabilidad atmosférica generará tormentas acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Asimismo, el avance de la onda tropical número 39 y canales de baja presión provocarán chubascos y posible caída de granizo en las regiones del norte, centro, occidente y sureste del país.

Riesgo de inundaciones y deslaves

Ante el pronóstico de precipitaciones acumuladas, las autoridades federales solicitaron de manera estricta a los ciudadanos evitar el cruce de ríos, arroyos y zonas bajas inundadas, tanto a pie como en vehículos, advirtiendo que la fuerza de las corrientes puede arrastrar cualquier estructura.

De igual forma, la CNPC lanzó una alerta específica para zonas de ladera ante el riesgo de deslizamientos de tierra. Se instó a los habitantes a vigilar señales de peligro como la aparición de grietas en terrenos o muros, inclinación de postes o árboles, y ruidos extraños en el subsuelo, debiendo evacuar de inmediato hacia zonas seguras si se detecta alguna anomalía. Como medida preventiva, se recomendó resguardar documentos de identidad en bolsas plásticas o formatos digitales USB.

Prevalece el calor extremo en el norte

En contraste con el temporal de lluvias, los estados del norte de la República enfrentarán un ambiente de caluroso a muy caluroso. La persistencia de una onda de calor elevará significativamente las temperaturas en Durango, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Protección Civil recomendó a la población civil de dichas entidades mantener una hidratación constante, evitar la exposición prolongada a los rayos solares y extremar cuidados especiales entre las 11:00 y las 16:00 horas, periodo identificado con la mayor radiación y temperatura del día.