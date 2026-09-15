Secretaría de Salud refuerza acciones para investigar y contener brote de sarampión en Xalapa

Brote de sarampión en Xalapa, Veracruz Personal de Epidemiología se desplegó este martes 15 a Xalapa, para reforzar la vigilancia epidemiológica y vacunación. Se mantienen la búsqueda activa de casos, seguimiento de contactos y cortar cadenas de transmisión (Cortesía)

Ante el brote de sarampión identificado en el Centro Estatal de Cancerología (CECan), en Xalapa, Veracruz, la Secretaría de Salud, ha enviado una brigada con la finalidad de reforzar las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control y cortar cadenas de transmisión.

La dependencia, encabezada por el secretario David Kershenobich informó que al corte de este 15 de septiembre, a las 08:00 horas se confirmaron 16 casos y dos permanecen pendientes de resultado.

De los casos confirmados, 12 corresponden a personal de salud, tres a pacientes y uno a un familiar de paciente. Entre los casos confirmados se registraron dos defunciones: una paciente de 10 años, quien se encontraba bajo tratamiento por linfoma no Hodgkin; la segunda, una joven de 22 años, se encuentra pendiente de dictaminación, prevista para el 17 de septiembre.

Ante ello, integrantes de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), como parte de la respuesta inmediata, se desplegaron a Xalapa para profundizar la investigación del brote, supervisar las medidas implementadas y complementar las acciones de vigilancia, vacunación, prevención y control necesarias para interrumpir las cadenas de transmisión.

La dependencia precisó que en la actualidad se mantienen la búsqueda activa de casos, el seguimiento de casos y contactos, la identificación de cadenas de transmisión y la vigilancia permanente en la unidad médica, con el propósito de detectar oportunamente cualquier nuevo caso.

Asimismo, señaló que se han aplicado más de 36 millones de vacunas contra el sarampión en todo el país, de los cuales aproximadamente 1.5 millones corresponden al estado de Veracruz, entidad en la que se cuenta con un inventario de más de 260 mil vacunas disponibles.

La dependencia resaltó que se mantendrá la vigilancia activa y reforzada para identificar oportunamente nuevos casos y cortar posibles cadenas de transmisión.

El llamado a la población de Xalapa, Veracruz es mantener sus vacunas al día, como una medida fundamental para proteger la salud y contribuir al bienestar de quienes nos rodean, especialmente de niñas y niños y quienes viven con alguna condición que puede aumentar el riesgo de complicaciones.

Recordó que vacunarse es un acto de responsabilidad y solidaridad que ayuda a prevenir enfermedades y proteger a toda la comunidad.

Se mantendrá la presencia y seguimiento directo en Veracruz, en coordinación con las autoridades estatales, y continuará informando de manera oportuna y transparente sobre la evolución del brote y las acciones para su control.