INE prepara estrategia territorial para acercar el voto a las juventudes

Voto de jóvenes INE participación ciudadana 2026-2027 (Adolfo Vladimir/Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó los trabajos de la Comunidad de Reflexión (CoR) 2026, un proyecto con el que recopiló diagnósticos y propuestas operativas en las 32 entidades federativas para fortalecer la participación ciudadana durante el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

El ejercicio concentró principalmente sus esfuerzos en la población de entre 18 y 29 años, así como en grupos en situación de vulnerabilidad, a partir de las experiencias y propuestas de personas integrantes de las Vocalías de las Juntas Locales y Distritales, Organismos Públicos Locales (OPL), academia y sociedad civil.

Consulta nacional

A través de la Comunidad de Reflexión 2026 fueron consultadas más de mil especialistas, funcionarias y funcionarios de todo el país, cuyas aportaciones permitieron construir una ruta de trabajo con un enfoque territorial y adaptado a las condiciones particulares de cada entidad.

El proyecto articuló las aportaciones técnicas provenientes de los órganos desconcentrados del INE, con la intención de que las acciones para promover la participación ciudadana respondan a las dinámicas locales y no se apliquen bajo un esquema único para todo el país.

Como parte de este diagnóstico, la autoridad electoral planteó fortalecer la participación activa y la confianza de la ciudadanía como objetivos principales de cara a los próximos comicios nacionales.

Nuevos formatos

A partir de los resultados de la consulta, el INE modificará sus campañas de promoción del voto para dar mayor espacio a formatos digitales interactivos, actividades artísticas y encuentros comunitarios, con lo que busca sustituir parte de los esquemas tradicionales de difusión e impresos.

Entre las líneas de acción se contempla el desarrollo de dinámicas vivenciales en espacios públicos, herramientas pedagógicas e interactivas y criterios transversales de inclusión e interculturalidad, con especial atención a las juventudes y a sectores que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

La estrategia también considera producir contenidos multimedia adaptados a lenguajes juveniles y utilizar de manera estratégica las redes sociales y plataformas digitales con alta presencia entre este sector de la población.

Trabajo en territorio

El planteamiento del INE no se limitará a las plataformas digitales. Las Vocalías de las Juntas Locales y Distritales realizarán talleres participativos e itinerantes en centros educativos e instituciones de educación superior.

Estas actividades buscarán generar alianzas con organizaciones concretas y facilitar el acceso a información electoral, al tiempo que acercarán las acciones de educación cívica a espacios donde se concentra una parte importante de la población joven.

También se contempla la realización de ferias democráticas comunitarias en entornos urbanos y rurales, con el propósito de ampliar los espacios de interacción directa entre las autoridades electorales y la ciudadanía.