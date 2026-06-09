Beca Benito Juárez 2026 ¿Cómo y dónde ver el estatus del apoyo a estudiantes? (Cuartoscuro)

Iniciaste el trámite para obtener el apoyo económico que otorga la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, que busca ayudar a más de 4.2 millones de jóvenes de educación media superior que cursan sus estudios en su modalidad escolarizada o mixta.

Este beneficio se distribuye de forma escalonada, y podrás estar al pendiente de las fechas y cambios que el gobierno federal realice a través de los canales oficiales de cada entidad federativa o directamente en el sitio oficial del Gobierno de México.

¿Cuál es el monto que recibirán los beneficiarios de la Beca Benito Juárez?

El monto que se otorga a los estudiantes que participaron en este proceso es de 1,900 pesos bimestrales, que se brinda durante los diez meses que dura el ciclo escolar.

Esta ayuda estará disponible para todos todas y todos los alumnos inscritos en una institución educativa. Durante los meses de julio y agosto correspondientes al periodo vacacional, este pago se suspenderá.

Recuerda que concluir con el registro no garantiza una aprobación inmediata, por ello te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales o los portales oficiales del Gobierno Federal para poder corroborar que tu beneficio fue aprobado.

¿Cómo puedo saber la situación de la Beca Benito Juárez?

Para consultar tu estatus deberás ingresar al sitio oficial e ingresar la siguiente información:

Ingresar número de Folio

Completar la verificación de seguridad

Revisar las notificaciones de tu perfil y conocer el estatus

¿Qué hacer en caso de que no reciba la beca?

Recuerda que si en tu perfil aparece la leyenda “pendiente de validación” es probable que tu documentación continúe en proceso de revisión.

Si el problema continúa puedes llamar al 800 900 2000 para recibir información detallada sobre el trámite.