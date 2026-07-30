Destaca Sheinbaum impulso de sectores primario y terciario en el aumento del PIB

Claudia Sheinbaum (Camila Ayala Benabib)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que durante el el periodo abril-junio de 2026 el producto interior bruto (PIB) mexicano creció un 1.5 por ciento, lo que significa un segundo trimestre consecutivo al alza.

La subida, por encima de la expectativa del mercado, ocurrió gracias al repunte trimestral del sector agropecuario (3,3 %), de la industria (1,6 %) y de los servicios (1,5 %) , detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas.

Al respecto, la Presidenta Claudia Sheinbaum calificó la información como una muy buena noticia, ya que los sectores primario y terciario " son los que han movido" la estadística luego de que se había registrado una tendencia de caída de la manufactura.

“En este caso aumentó mucho la producción primaria, el sector primario, que tiene que ver con agropecuario, minería, en la producción, tiene que ver tanto con si hay más producción en volumen, como se aumentan los precios, en particular el precio del oro, la plata han ido incrementándose, eso también contribuye”, señaló la mandataria.

Declaró que para el segundo semestre del año se visualiza un mayr crecimiento ya que hay proyectos de obras públicas en término que ayudarán el impulso de la economía

El PIB mexicano aumentó un 0,5 % interanual en el segundo trimestre, según cifras originales del instituto autónomo, con lo que mantuvo una tendencia al alza tras elevarse 0,2 % de enero a marzo, de acuerdo al INEGI.