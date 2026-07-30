Gobierno Federal invertirá 2 mil mdp en la estrategia de atención del sargazo

Estrategia de atención del sargazo

Con el objetivo de combatir el problema del sargazo que afecta principalmente a las playas del Caribe mexicano, el Gobierno Federal emprendió una estrategia conjunta con el Estado de Quinta Roo y empresarios instalados en la zona costera, que contempla una inversión de 2 mil millones de pesos.

La gobernadora Mara Lezama detalló que durante su administración se han invertido más de 770 millones de pesos a la atención integral del fenómeno, que en este 2026 registró un aumento en la llegada a la región de cuatro veces más que en 2025 y 27 veces más que el promedio histórico; la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, informó que simplemente en el Caribe Mexicano, navegan un máximo de 90 mil 538 toneladas al día de sargazo, comparado con temporadas menores donde el promedio oscila entre 40 mil y 90 mil.

El secretario de Marina —institución que encabeza los trabajos de recolección del sargazo en el mar— Raymundo Pedro Morales, explicó que la institución ejercerá 768.7 millones de pesos para incrementar su capacidad de recolección a mil 870 toneladas diarias.

Para lograrlo, van a adquirir dos remolcadores, seis sargaceros costeros, mayor cantidad de barreras dinámicas y se implementarán alrededor de 50 kilómetros de barreras de contención costera para cubrir espacios en las zonas más críticas, como son Playa del Carmen, Cancún, Tulum, Puerto Morelos y Mahahual.

En una segunda etapa, con mayores inversiones, se pretende alcanzar cuatro mil toneladas diarias, con más buques sargaceros, más barreras de contención y más equipo de recolección en Playa.

El almirante detalló que la finalidad de la estrategia es recuperar la funcionalidad turística y ambiental de las playas del Caribe mexicano mediante un esquema permanente de contención y recolección, sobre todo en el mar— para que no llegue a las playas ya que ahí se descompone y pierde su capacidad para darle un segundo uso— también en aguas someras y en las playas —donde se recolecta la mayoria del sargazo actualmente—.

Para estas acciones, la Marina dispone de dos buques sargaceros —uno está operando en el Caribe y el otro está próximo a cruzar el canal de Panamá para incorporarse al Caribe—, 11 sargaceras costeras, tenemos sargaceros anfibios, diferentes equipos de embarcaciones menores, vehículos y personal. El trabajo de recolección en las playas se realiza de forma manual, para lo que entre el gobierno del estado y los municipios destinan cerca de 588 personas diario.