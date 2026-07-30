Caos en el Monte de Piedad: clientes dan por perdidas sus prendas; otros reclaman el 30%... y esto les responden

Huelga de nunca acabar El conflicto en el Monte de Piedad se avecina a su primer aniversario sin que haya solución. (Cuartoscuro)

Caos, incertidumbre y enojo, mucha desesperación, por un conflicto laboral que parece no tener final. Al contrario, cada semana que transcurre la luz se empequeñece a la salida del túnel.

La huelga del Nacional Monte de Piedad, que inició el 1 de octubre de 2025, mantiene cerradas más de 300 sucursales en el país y ha dejado en el limbo a miles de personas que tienen artículos empeñados.

El conflicto laboral entre la administración y el Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores, que está por cumplir su primer aniversario, continúa sin una solución definitiva, por lo que los clientes, al borde de la desesperación, por la pérdida de objetos, muchos de ellos recuerdos invaluables, siguen sin una fecha para recuperar sus pertenencias.

Pese a que la institución habilitó mecanismos alternativos para realizar refrendos y pagos, algunos usuarios aseguran que esos canales no ofrecen la misma certeza que la atención presencial y han manifestado su inconformidad en redes sociales.

“Ya di mis cosas por perdidas”, dice una de los miles de clientes del Monte de Piedad

Aída Rico afirma que dejó de realizar los pagos de refrendo de las prendas que mantiene en resguardo del Nacional Monte de Piedad porque perdió confianza en el proceso.

“Yo que tengo las cosas ahí. La verdad ya las di por perdidas. Estuve abonando, pero dejé de hacerlo porque ni supe qué más hacer. Los Oxxo ni saben hacer los depósitos y al que está aquí en la esquina de esa casa le tuve que decir cómo, pero no me da seguridad”, puntualizó en entrevista con CRÓNICA.

La clienta señaló que la falta de atención presencial y las dificultades para efectuar los depósitos la llevaron a suspender los pagos y asumir que podría no recuperar sus pertenencias.

Cliente exige el reembolso del 30% por una laptop que no ha podido recuperar

Otro de los reclamos quedó plasmado en las redes sociales del Nacional Monte de Piedad: un usuario identificado como Mario Alberto pidió que la institución aplique una cláusula que, de acuerdo con su interpretación del contrato, contempla el reembolso del 30 por ciento del valor de la prenda por incumplimiento en la entrega del bien.

“Espero que cuando reanuden sus actividades hagan efectiva la cláusula por violación a mis derechos donde dice que deben de reembolsar el 30% del valor de la prenda por no cumplir con el contrato. En mi caso es una laptop; estoy pagando las licencias de Office sin poderlas usar. Es mi herramienta de trabajo y estudio y ya va para ocho meses que liquidé mi préstamo”, escribió.

El usuario explicó que liquidó el préstamo hace ocho meses y que la computadora continúa bajo resguardo del Monte de Piedad, pese a que el adeudo ya fue cubierto.

¿Qué respondió el Nacional Monte de Piedad?

En respuesta al comentario, el Nacional Monte de Piedad señaló que comprende la preocupación de los clientes y aseguró que la huelga no afectará la devolución íntegra de las prendas, las cuales permanecen resguardadas por la institución.

También informó que todavía no existe una fecha definida para la reapertura de las sucursales y pidió a los usuarios mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el conflicto.

La huelga continúa sin una fecha para concluir

El conflicto laboral comenzó el 1 de octubre de 2025, luego de que el sindicato estalló la huelga ante la falta de acuerdos con la administración en la revisión del contrato colectivo de trabajo.

Desde entonces, las negociaciones han continuado bajo la mediación de las autoridades laborales, pero hasta ahora no existe un acuerdo que permita reanudar las operaciones.

La institución mantiene la postura de que las prendas empeñadas permanecen seguras y serán entregadas cuando concluyan las negociaciones.

Entretanto, los clientes continúan a la espera de una fecha para recuperar sus bienes o realizar sus trámites de manera presencial.