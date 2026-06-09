Castea México-Cuernavaca: implementan dispositivo de seguridad este 9 de junio ante posible llegada de manifestantes a CDMX

SSC en alerta sobre carretera México-Cuernavaca El día de ayer decomisaron explosivos en autobús que se dirigía a manifestaciones de la CNTE (Rogelio Morales Ponce @cuarrtoscuro)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) decomisó explosivos que portaba un autobús con refuerzos para las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se ha colocado un dispositivo de seguridad en la carretera México-Cuernavaca.

¿Qué pasó el día de ayer en la carretera México-Cuernavaca?

El día de ayer, en la Caseta de Tlalpan, el Grupo Zorros de la SSC detuvo a un autobús que transportaba maestros y estudiantes que se dirigían a los plantones de la CNTE como parte de los refuerzos convocados por el magisterio para las manifestaciones. En el vehículo, se hallaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera.

La #SSC informa:



Tras el dispositivo de revisión de unidades de transporte de pasajeros en la autopista #México-#Cuernavaca fueron decomisados 59 artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales ya fueron resguardados por personal especializado de #Zorros. pic.twitter.com/qV6i2S6Ks1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 8, 2026

¿Qué dijo la presidenta sobre los explosivos que encontró la SSC?

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado desde la semana pasada que no caerá en «provocaciones» por parte de ningún grupo que quiera causar disrupción a las festividades del Mundial 2026. «Lo que están buscando es que antes de la inauguración del mundial, la nota internacional sea “El gobierno de México reprime a maestros”», dijo la presidenta ayer durante su mañanera.

En la conferencia de hoy, la presidenta abordó el tema de los explosivos confiscados. Pidió que toda manifestación sea pacífica y condenó a grupos que «supuestamente son muy radicales» pero «hacen actividades violentas». Aseguró que confía en que la policía de la ciudad maneje la situación según los protocolos y sin fuerza represiva.

También vinculó la situación a un llamado que hizo Ricardo Salinas Pliego en entrevista con Adela Micha a que las protestas contra el gobierno fueran menos pacíficas. Aclaró que no era una acusación de que Salinas Pliego esté financiando las provocaciones, pero dijo encontrar una similitud

La CNTE no ha llegado a un acuerdo con el gobierno federal con respecto a sus demandas, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que la presidenta ha dicho no sería posible sin afectar otros programas sociales. Las protestas continúan en diferentes puntos de la ciudad.

¿Cómo está hoy la carretera México-Cuernavaca?

La SSC ha colocado cuerpos de seguridad en la carretera México-Cuernavaca a raíz de los decomisado. Se desconoce en este momento si colocarán más dispositivos en otras casetas.