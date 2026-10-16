¿Te acuerdas de José Antonio Meade? Ya tiene un puesto en Grupo Gigante

José Antonio Meade tiene ahora un puesto en Grupo Gigante. Meade ha sido nombrado presidente no ejecutivo de su Consejo de Administración. (Cuartoscuro, Wikimedia Commons)

El excandidato a la Presidencia de México en 2018, José Antonio Meade Kuribreña, regresó a los reflectores este viernes 16 de octubre, luego de que Grupo Gigante anunciara su nombramiento como presidente no ejecutivo del Consejo de Administración, cargo que comenzará a desempeñar a partir del próximo año.

La empresa mexicana, que mantiene operaciones en los sectores comercial, restaurantero e inmobiliario, confirmó que el exfuncionario federal sustituirá a Ángel Losada Moreno, quien dejará la presidencia del Consejo después de más de dos décadas al frente del órgano directivo.

¿Qué cargo tendrá José Antonio Meade en Grupo Gigante y cuándo comenzará?

De acuerdo con el comunicado difundido por Grupo Gigante a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), José Antonio Meade asumirá la presidencia no ejecutiva del Consejo de Administración el 1 de enero de 2027, además de incorporarse como consejero independiente.

Desde esta posición participará en la supervisión y orientación estratégica de la compañía, aunque no será responsable de dirigir sus operaciones cotidianas, debido a que se trata de una presidencia no ejecutiva.

Entre las funciones del Consejo de Administración de Grupo Gigante se encuentran:

Definir la estrategia empresarial: establecer las directrices generales para el crecimiento y desarrollo de los negocios.

establecer las directrices generales para el crecimiento y desarrollo de los negocios. Supervisar la administración: vigilar la gestión de las empresas que forman parte del conglomerado.

vigilar la gestión de las empresas que forman parte del conglomerado. Revisar decisiones financieras: dar seguimiento a las estrategias de inversión, financiamiento y administración de riesgos.

dar seguimiento a las estrategias de inversión, financiamiento y administración de riesgos. Fortalecer el gobierno corporativo: promover mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

promover mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Evaluar oportunidades de crecimiento: participar en las decisiones estratégicas relacionadas con la expansión de los negocios.

Asimismo, el conglomerado anunció la incorporación de Luis Sebastián Sayeg Seade como consejero independiente, quien cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en instituciones financieras, particularmente en Citibanamex.

Grupo Gigante expresó que la experiencia de ambos directivos contribuirá al fortalecimiento del Consejo y a la generación de valor a largo plazo para la empresa.

¿Quién es José Antonio Meade y qué hizo después de las elecciones de 2018?

José Antonio Meade Kuribreña nació el 27 de febrero de 1969 en la Ciudad de México y es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), además de contar con una licenciatura en Derecho por la UNAM y un doctorado en Economía por la Universidad de Yale.

Su trayectoria profesional comenzó en el sector público, donde ocupó cargos relacionados con la administración financiera, el sistema de ahorro para el retiro y la política económica nacional.

Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto desempeñó cinco encargos como secretario de Estado, distribuidos entre cuatro dependencias:

Secretaría de Energía: de enero a septiembre de 2011.

de enero a septiembre de 2011. Secretaría de Hacienda y Crédito Público: de septiembre de 2011 a noviembre de 2012.

de septiembre de 2011 a noviembre de 2012. Secretaría de Relaciones Exteriores: de diciembre de 2012 a agosto de 2015.

de diciembre de 2012 a agosto de 2015. Secretaría de Desarrollo Social: de agosto de 2015 a septiembre de 2016.

de agosto de 2015 a septiembre de 2016. Secretaría de Hacienda y Crédito Público: de septiembre de 2016 a noviembre de 2017.

Posteriormente, fue elegido candidato presidencial de la coalición Todos por México, integrada por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, para las elecciones federales de 2018.

En aquellos comicios obtuvo el tercer lugar, detrás de Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, por lo que su derrota representó el cierre de una etapa en su trayectoria dentro de la administración pública federal.

Actualmente forma parte de los órganos directivos de compañías como Chedraui, Nemak y Fibra Uno, mientras que en febrero de 2026 asumió la presidencia del Consejo de Administración de HSBC México.

¿Qué empresas y marcas pertenecen a Grupo Gigante?

Actualmente, entre las principales marcas que integran su portafolio de negocios y alianzas comerciales se encuentran:

Office Depot: venta de artículos de oficina, papelería, mobiliario y tecnología.

venta de artículos de oficina, papelería, mobiliario y tecnología. RadioShack: comercialización de productos electrónicos y accesorios tecnológicos.

comercialización de productos electrónicos y accesorios tecnológicos. Petco: tiendas especializadas en productos y servicios para mascotas.

tiendas especializadas en productos y servicios para mascotas. Restaurantes Toks: cadena de restaurantes con presencia en distintas ciudades del país.

cadena de restaurantes con presencia en distintas ciudades del país. Shake Shack: cadena internacional de hamburguesas que opera en México.

cadena internacional de hamburguesas que opera en México. Panda Express: cadena de restaurantes de comida rápida de inspiración asiática.

cadena de restaurantes de comida rápida de inspiración asiática. El Farolito: restaurantes especializados en tacos y comida mexicana.

restaurantes especializados en tacos y comida mexicana. Casaideas: cadena de artículos para el hogar.

Además, Grupo Gigante tiene participación en actividades inmobiliarias y hoteleras mediante distintas empresas y asociaciones.