Detienen a “El Ingeniero”, construye túneles para pasar droga a EU

Detenido "El Ingeniero". (SSPC)

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México detuvo a Luis Manuel “N”, alias “Ingeniero”, identificado como operador de un grupo delictivo y señalado como responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, principalmente desde Tijuana, Baja California.

El detenido cuenta con cargos en San Diego, California, por conspiración para el tráfico de drogas. Durante la operación se aseguraron armas, droga y un vehículo.

“El Ingeniero” fue detenido por elementos de la Defensa, Guardia Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.