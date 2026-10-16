México presenta en la ONU avances de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas

La Secretaría de Gobernació expuso las 10 acciones de la estrategia nacional de búsqueda

En la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), durante el foro “Avances en materia de búsqueda de personas, identificación humana e investigación de desapariciones en México”, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, expuso las 10 acciones de la estrategia nacional de búsqueda, esfuerzo que, informó, ya ha logrado dar con el paradero de más de 16 mil personas durante 2026.

El funcionario aseveró que con el acompañamiento de ONU-Derechos Humanos, México conformó un grupo de especialistas nacionales e internacionales para revisar científicamente las metodologías del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Además, sostuvo que han potencializado el esfuerzo y los resultados la serie de reformas legales de 2025, que establecen la obligación de iniciar una carpeta de investigación por cada reporte de desaparición, así como la búsqueda inmediata, sin esperar plazo alguno.

Asimismo, destacó la operación del Centro de Mando Nacional las 24 horas, los siete días de la semana, y el avance en la instalación de puestos de mando estatales.

Entre las acciones del Estado mexicano en esta materia, Medina Padilla evocó el uso de la Plataforma Única de Identidad, la revisión de registros, la búsqueda en hospitales y centros penitenciarios, el fortalecimiento forense y la prevención del reclutamiento de jóvenes.

También se informó de la incorporación de 300 profesionistas a la Comisión Nacional de Búsqueda y de mayor equipamiento especializado.

INVESTIGACIÓN

En voz de la Fiscalía General de la República, Mariana Díaz Figueroa, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos, destacó el fortalecimiento de la investigación penal mediante el análisis de contexto y herramientas científicas y tecnológicas. Expuso la actualización del Protocolo Homologado de Investigación, con participación de familias y colectivos, así como la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses para mejorar la identificación humana y el acceso a la justicia.

DESTACAN COLABORACIÓN

Catharina Boehme, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora adjunta del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) destacó que la asistencia técnica de dicho Fondo, ha contribuido, desde enero de 2023, a restituir la identidad de más de 24 mil personas fallecidas mediante el cotejo de huellas dactilares de servicios forenses con registros del Instituto Nacional Electoral. Y reafirmó la disposición para ampliar la colaboración a todas las entidades del país, así como el análisis genético y el intercambio de información entre entidades.

En sintonía, James Turpin de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reconoció la prioridad nacional otorgada al tema y las reformas adoptadas por México. Del mismo modo, aprovechó para ratificar su acompañamiento técnico en la mejora de los sistemas de información, el fortalecimiento de las investigaciones y la participación de las familias, y señaló la necesidad de traducir el marco normativo en resultados efectivos.

SRE REAFIRMA LA APERTURA AL DIÁLOGO

El subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa Martínez, recalcó al pleno de las Naciones Unidas la apertura de México al diálogo y al escrutinio internacional, así como a la cooperación técnica.

Finalmente, Ochoa Martínez recordó que el Estado mexicano siempre le ha expresado al Comité contra la Desaparición Forzada su compromiso de buscar a las personas desaparecidas, investigar y garantizar los derechos de las víctimas y sus familias, en pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales.