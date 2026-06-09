Decretan suspensión de clases y home office para este 11 de junio debido a la inauguración del Mundial

Suspensión de actividades en CDMX y Jalisco por inauguración del Mundial (Tomás Pérez de la Cruz)

En la edición de este martes del Diario Oficial de la Federación (DOF), el Gobierno Federal exorthó al sector privado y social en Ciudad de México a que “en todas las actividades administrativas no esenciales implementen, el 11 de junio de 2026, esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas trabajadoras, en términos de los artículos 330-A y 330-G de la Ley Federal del Trabajo”.

Asimismo, anunció la suspensión de clases en las escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como aquellas de los tipós medio superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con sede en la CDMX, públicas y privadas.

Desde la mañanera del Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, indicó que este implementación se hace con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad, seguridad vial y accesibilidad tanto de los residentes en CDMX como de los turistas que vienen a celebrar la inauguración del Mundial de la FIFA en el Estadio Azteca.

Igualmente, recomendó al sector privado y público de CDMX a que “todas las actividades administrativas no esenciales implementen esquemas de teletrabajo”.

Jalisco se suma al decreto y suspende clases

Después, el Gobierno de Jalisco informó que suspenderá el 11 de junio clases y las actividades laborales del sector público con motivo del incio de la Copa del Mundo.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que esta medida tiene el objetivo de “mejorar la movilidad en la ciudad y también que la ciudadanía pueda disfrutar el partido de futból inaugural del Mundial 2026″.

Según precisó, el decreto implica la suspensión de las actividades laborales del sector público del estado salvo las labores de seguridad y emergencia, así como la jornada lectiva de los estudiantes.