Momento mayor vulnerabilidad para personas alcohólicas, las próximas fiestas decembrinas

brindis navideños Fiestas decembrinas, motivo de alegría para millones por las reuniones familiares y con amigos, temporada de reencuentros, pero también de brindis, época del año de mayor vulnerabilidad para qienes tienen problemas con su manera de beber, y que están luchando un día a la vez, para evitar volver a caer en la enfermedad del alcoholismo

En la próxima temporada decembrina, que suele ser una época de algarabía por las reuniones, las luces navideñas, los encuentros con amigos y familiares, reuniones que suele estar acompañadas por algún brindis, suele convertirse en una época que coloca en vulnerabilidad a muchas personas con problemas de alcoholismo, ante el riesgo de recaída o consumo excesivo.

En este sentido, el doctor Miguel Ángel Prado García, vicepresidente de la Central Mexicana de Alcohólicos A Anónimos (AA), enfatizó el especial cuidado que se debe tener con la población joven, ya que se ha observado un incremento en el consumo de alcohol a edades cada vez más tempranas, reportándose algunos casos desde los 12 años, lo cual se convierte en un factor de riesgo mortal a largo plazo, con lo que, entender la relación entre las celebraciones sociales y la salud mental-adictiva clave para promover un consumo más responsable y fomentar la recuperación cuando resulta necesario.

Asimismo, el doctor Prado García hizo un llamado para ofrece apoyo e implementar acciones de prevención a fin de apoyar a todo aquel que se identifique como una persona con problemas con su manera de consumir alcohol.

En este mismo sentido, resaltó la importancia de que aún en temporada de las fiestas decembrinas, no olviden acudir a sus grupos de apoyo, reuniones que duran una hora y media, recurrir a su red de apoyo, buscar a un padrino con el objetivo de continuar sobrios, para lo cual se cuenta presencia en todo el territorio nacional, a través de 114 mil grupos de apoyo.

Recordó que en el grupo poblacional de 12 y 65 años de edad, el 71%, ha consumido alcohol alguna vez en la vida, además de que se ha observado un mayor consumo en mujeres adolescentes, hay una diferencia de 4 a 1 en términos generales entre hombres y mujeres. Lamentablemente estas fechas son problemáticas, porque los que beben alcohol, lo hacen con más frecuencia”.

Debido a que datos del Gobierno Mexicano estiman que alrededor de 20 millones de personas presentan consumo problemático de alcohol, y que a nivel nacional se registran 115 muertes diarias asociadas al consumo excesivo, el llamado es a que la red de apoyo de las personas que tienen problemas con su forma de beber alcohol implementen acciones de prevención y tratamiento.

Para los grupos de apoyo de AA es importante que la familia y amigos detecten a personas que beben en exceso, les brinden acompañamiento y les recuerden que en AA van a encontrar también, el apoyo y acompañamiento que requieren, en donde no se tienen que pagar cuotas de recuperación, porque la atención es totalmente gratuita, y además, “no hay internamientos, no se piden despensas ni tampoco se realizan retiros”.