Una niña genio en Palacio Nacional: Xóchitl presenta a Sheinbaum su calentador solar hecho con botellas de PET

Xóchitl presenta a Sheinbaum su calentador solar hecho con botellas de PET

La joven chiapaneca Xóchitl Guadalupe Cruz López se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde explicó cómo desarrolló un calentador solar elaborado con botellas de plástico PET, un invento que comenzó a construir cuando cursaba el segundo grado de primaria y que busca ayudar a las familias a tener agua caliente sin depender de la leña.

Durante el encuentro, que fue transmitido en vivo a través de Instagram, la joven compartió los detalles de su proyecto y explicó a la mandataria cómo surgió la idea de crear un dispositivo que aprovechara la energía del Sol para calentar agua.

¿Quién es Xóchitl, la niña prodigio que mostró su proyecto en Palacio Nacional?

Xóchitl, originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, contó que su interés por desarrollar este invento comenzó cuando observó que en su comunidad se talaban árboles para conseguir leña, una situación que la llevó a pensar en una alternativa que permitiera reducir el uso de este recurso natural.

A partir de esta preocupación, decidió experimentar con diferentes materiales hasta conseguir un prototipo que pudiera aprovechar el calor solar. Para lograrlo, realizó varias modificaciones a su proyecto hasta llegar a un modelo que utilizaba botellas de plástico PET como parte de su funcionamiento.

La intención de la joven fue desarrollar una opción que pudiera ayudar a las personas de su comunidad y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado del medio ambiente, al disminuir la necesidad de utilizar leña para calentar el agua de los hogares.

Durante la conversación, Sheinbaum mostró interés por conocer el funcionamiento del calentador y pidió a Xóchitl que le explicara cómo había conseguido construirlo. La presidenta también comentó que estudió Física y que tiene especial interés en los temas relacionados con las fuentes de calor.

Además de escuchar la explicación del invento, la mandataria habló sobre la posibilidad de impulsar a niñas, niños y jóvenes que desarrollan proyectos científicos y tecnológicos en distintas partes del país.

En ese sentido, adelantó que analiza la creación de un fondo destinado a respaldar a nuevos talentos, con la intención de que sus ideas puedan desarrollarse y no se queden solamente como proyectos escolares o experimentos individuales.

Sin embargo, durante el encuentro no se dieron a conocer detalles sobre la cantidad de recursos que tendría este fondo, las reglas para solicitar el apoyo o cuándo podría comenzar a funcionar.

Sheinbaum también señaló que buscaría poner a Xóchitl en contacto con las personas encargadas de impulsar esta iniciativa, para que pueda recibir orientación y conocer las opciones de apoyo disponibles. Asimismo, mencionó que tenía previsto viajar a Chiapas durante esa semana y que Mario Delgado participaría en las gestiones para establecer contacto con la joven inventora y hacer llegar sus datos.

La historia de Xóchitl ya había llamado la atención por su interés en la ciencia desde pequeña. Uno de sus reconocimientos más importantes fue el Premio a la Mujer Científica del Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), distinción que obtuvo por su trabajo con el calentador solar.

Su proyecto también ha permitido que se conozca su interés por buscar soluciones a problemas cotidianos mediante materiales reciclados y alternativas que aprovechen los recursos naturales.

Con este encuentro en Palacio Nacional, el caso de Xóchitl volvió a tomar relevancia y abrió la conversación sobre la importancia de impulsar a jóvenes inventores en México, así como generar oportunidades para que sus proyectos puedan avanzar y beneficiar a sus comunidades.