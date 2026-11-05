Beatriz Mojica destaca potencial agroindustrial de Guerrero durante visita a productores de coco y café en Atoyac

El talento de los productores guerrerenses y el potencial de la agroindustria para impulsar el desarrollo económico de las comunidades fueron destacados por Beatriz Mojica Morga, coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía, durante una visita a las instalaciones de Industrial de Coco (ICOSA).

Atendiendo la invitación de productores locales, Mojica Morga recorrió las instalaciones de la empresa, donde conoció los procesos de transformación del café y el coco, así como el trabajo que realizan las familias para convertir las materias primas en productos con mayor valor comercial.

Durante el recorrido, los productores explicaron las distintas etapas de elaboración del café, desde la recolección de la cereza madura hasta su procesamiento en café natural, pergamino y café oro, para posteriormente realizar el tostado y molido que permite ofrecerlo listo para su consumo.

En este contexto, destacaron que Guerrero cuenta con experiencia y especialización en la producción de café natural, actividad que representa una oportunidad para fortalecer la economía regional.

También presentaron el aprovechamiento integral del coco, desde la utilización del agua y la pulpa hasta la elaboración de aceite, producto que tiene aplicaciones en la industria alimentaria, cosmética y en otros derivados.

Mojica Morga señaló que transformar las materias primas dentro de la propia entidad permite generar mayor valor agregado y beneficiar a toda la cadena productiva, desde quienes trabajan directamente en el campo hasta los consumidores finales.

“Es fundamental reconocer y valorar el trabajo de quienes producen”, expresó.

La coordinadora estatal sostuvo que el fortalecimiento de la agroindustria debe partir de las necesidades de las comunidades y del acercamiento directo con quienes generan la riqueza en el campo.

Asimismo, afirmó que la atención a las causas sociales es una prioridad para Morena, por lo que consideró necesario escuchar a la población, recorrer el territorio y respaldar a productores, mujeres, jóvenes y comunidades que contribuyen al desarrollo de Guerrero.

Agregó que impulsar la transformación de los productos agrícolas representa también una oportunidad para generar empleos dignos, mejorar los ingresos de las familias rurales y procurar que la riqueza obtenida de los recursos naturales y productivos permanezca en la entidad.

La visita a ICOSA forma parte de los encuentros que la coordinadora sostiene con productores guerrerenses para conocer sus actividades, identificar oportunidades y promover el fortalecimiento de la agroindustria mediante innovación y acompañamiento.

Con estas acciones, Mojica Morga destacó la importancia de impulsar la producción y transformación local como una vía para generar desarrollo económico y mejores condiciones de vida en las comunidades de Guerrero.