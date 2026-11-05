INE impone sanciones por más de 1.1 millones de pesos y aprueba 60 oficinas municipales rumbo a 2027 (Graciela López Herrera)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la resolución de 18 procedimientos administrativos sancionadores y quejas en materia de fiscalización, de los cuales 10 resultaron fundados y derivaron en sanciones económicas por un monto total de 1 millón 177 mil 695 pesos.

Los procedimientos fueron instaurados contra partidos políticos, organizaciones que buscan constituirse como partidos políticos nacionales, así como personas físicas y morales que participan como proveedores de servicios.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, consejero Jorge Montaño Ventura, destacó que la adecuada revisión de los recursos utilizados en las actividades políticas contribuye a fortalecer la confianza ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas.

Explicó que las sanciones derivan de diversas irregularidades, entre ellas gastos no reportados, aportaciones prohibidas, omisiones en la presentación de informes financieros, reportes inexactos de operaciones e incumplimiento de requerimientos de información formulados por la autoridad electoral.

Asimismo, se identificaron conductas relacionadas con la recepción de aportaciones en especie por parte de organizaciones que buscan obtener su registro como partido político nacional.

Entre las fuerzas políticas y organizaciones sancionadas se encuentran los partidos Acción Nacional (PAN), Morena, PAZ y Revolucionario Institucional (PRI), además de la organización México Tiene Vida y proveedores que incumplieron disposiciones del Reglamento de Fiscalización.

Montaño Ventura señaló que estas resoluciones refrendan el compromiso del Instituto de vigilar el origen y destino de los recursos empleados en la actividad política, a fin de garantizar condiciones de legalidad y equidad.

INE aprueba 60 oficinas municipales para el proceso electoral 2026-2027

En otro punto de la sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó la instalación de 60 oficinas municipales en 21 entidades federativas y 44 distritos electorales federales, como parte de los preparativos para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

Estos espacios funcionarán como órganos ejecutivos subdelegacionales y centros de apoyo para coordinar las actividades operativas antes, durante y después de la jornada electoral.

La consejera Norma De La Cruz Magaña, presidenta de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, explicó que su instalación responde principalmente a la necesidad de acercar los servicios y tareas institucionales a comunidades alejadas de las sedes distritales.

Detalló que las oficinas permitirán agilizar las labores de capacitación electoral, apoyar la notificación de las personas seleccionadas para integrar las Mesas Directivas de Casilla y ofrecer espacios de trabajo a las y los Capacitadores Asistentes Electorales.

Además, facilitarán la coordinación entre los órganos desconcentrados y el personal que desarrolla actividades en territorio, particularmente en zonas de difícil acceso.

La consejera agregó que estos centros también serán fundamentales para apoyar la distribución de documentación y materiales electorales, así como la recepción y traslado de los paquetes electorales durante la jornada comicial.

Con estas acciones, el INE avanza en la preparación logística y operativa del proceso electoral 2026-2027, al tiempo que fortalece sus mecanismos de fiscalización y supervisión de los recursos utilizados por los actores políticos.

Finalmente, durante la sesión, el pleno también dio cumplimiento a una sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.