Entrevista a Arturo Medina sobre lo que está ocurriendo en la carretera México-Cuernavaca

Arturo Medina

En medio del bloqueo que está ocurriendo en la carretera México-Cuernavaca, se llevó a cabo una entrevista con Arturo Medina, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien explicó que el motivo por el que hay elementos policiales en el lugar, es para darle seguimiento a las actividades que realizaron ayer para garantizar la seguridad en la zona y “ver cómo se van a desarrollar las actividades en esta jornada”.

Arturo Medina, además, aprovecho el espacio para “hacer un llamado a que la movilización, la expresión en el espacio público, las manifestaciones se desarrollen siempre con respeto a la ciudadanía, a terceros y sobre todo que no se hagan en contextos de violencia, ni de acciones que puedan afectar a los propios manifestantes ni a terceras personas”.

La siguiente pregunta tuvo que ver acerca de sus conocimientos en relación a la llegada de más autobuses, ante esto, Medina dio a conocer que precisamente se encuentran el la locación para verificar y que van a estar muy atentos. “Es muy importante decir que ellos están aquí para acompañar y ser garantes de que se respete los derechos humanos, pero también que el diálogo sea la herramienta que nos permita llegar a acuerdos, acuerdos de cómo existe la expresión en el espacio público y los derechos de terceros”, añadió.

Por último, con la tercera pregunta se le cuestiono que si por el momento el operativo sólo se está desarrollando en la Mexico-Cuernavaca y Medina respondió: “Sí, estamos aquí nosotros, es donde nos toca estar y vamos a estar muy pendientes.”.