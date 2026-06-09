¿Home oficce en inauguración del Mundial? solo que no afecte productividad: Coparmex

No todos los trabajadores podrán gozar del trabajo en casa en la inauguración del Mundial este jueves (La Crónica de Hoy)

El sector patronal del país se dijo abierto para adoptar modelos híbridos, de home office o flexibilidad de horarios, para que los trabajadores puedan disfrutar la inauguración del Mundial de Futbol en el Estadio Azteca como lo decretó la presidenta Claudia Sheinbaum, pero siempre y cuando la naturaleza de la actividad lo permita y “no se afecte la productividad, la producción o la prestación de servicios esenciales”.

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que encabeza, Juan José Sierra, aseveró que existe total disposición por parte de las empresas afiliadas pero advirtió que ciertos sectores de la economía no pueden simplemente “apagar las luces” y mudar sus operaciones a un computador portátil.

En actividades cruciales como la industria, logística, comercio masivo o cadenas de distribución, la presencia física sigue siendo indispensable.

Por ello, cada unidad económica mantendrá la libertad de determinar qué modalidad se adapta mejor a su operatividad interna, blindando la competitividad del mercado local.

Además, el sector patronal aclaró que el decreto federal no faculta una imposición fiscal o laboral sobre los empleadores privados.

Tras la publicación de un decreto oficial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, se formalizó la instrucción de implementar esquemas de teletrabajo para la burocracia federal y la suspensión de clases el próximo jueves 11 de junio, día de la gran inauguración en el Estadio Azteca.

Sin embargo, la medida ha abierto un intenso debate entre el sector público, los sindicatos y los organismos empresariales sobre los alcances reales de la flexibilidad laboral en el sector privado.

La Coparmex calificó de manera positiva cualquier iniciativa gubernamental que contribuya al orden de un evento internacional de tal envergadura.

“Es importante precisar que el decreto no establece una obligación para las empresas privadas. La decisión corresponde a cada organización, de acuerdo con su giro, necesidades y condiciones particulares de operación”, señaló.