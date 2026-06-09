Beatriz Mojica: “Si muchas mujeres participamos en la política, entonces cambia la política”

Beatriz Mojica Morga

Cuando la senadora Beatriz Mojica Morga agradece a las mujeres que le abrieron camino: las que viven en las comunidades de la Sierra, en las colonias populares de Acapulco, en la Montaña.

“La solidaridad de las mujeres guerrerenses nos abrió camino”, dijo la legisladora durante una jornada de trabajo en el puerto. “No te estoy hablando de las élites, te estoy hablando del pueblo. Su generosidad es enorme y muchas de estas mujeres nos han acompañado”, mencionó.

En el centro de su discurso hay una idea que tiene la claridad de lo que se ha pensado muchas veces y se ha comprobado en la práctica: “Si una mujer participa en la política, entonces cambia la mujer. Pero si muchas mujeres participamos en la política, entonces cambia la política”, señaló

No es retórica. Mojica Morga lo ilustra con ejemplos concretos: temas que hace una década difícilmente encontraban espacio en la agenda pública hoy son política de Estado.

La senadora no oculta su satisfacción por el momento político que vive el país. Guerrero tiene a Evelyn Salgado Pineda como gobernadora. México tiene a su primera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Y el marco legal, dice Mojica Morga, ya no depende solo de la voluntad política de turno: hay leyes que garantizan la paridad en los congresos, en la administración pública, y una legislación reciente que extiende esa paridad hasta el último rincón del aparato gubernamental.

“Me da mucha satisfacción que tenemos una mujer gobernando el estado y que tenemos una presidenta de la República”, expresó. Para una legisladora que lleva años empujando esa transformación desde las trincheras, el comentario no suena a celebración vacía.

Hay un momento en la intervención de Mojica Morga que abandona el tono político y se vuelve personal. Al hablar de su propia vida, la senadora describe algo que millones de mujeres mexicanas reconocen sin necesidad de explicación: la combinación diaria entre el trabajo profesional y los cuidados en casa.

“Yo hago como hacen miles de mujeres guerrerenses que tienen que combinar su trabajo con su vida en casa”, señaló. Mojica Morga nombra lo que la agenda política suele omitir: que detrás de cada mujer en un cargo público hay una doble jornada que nadie aplaude y que, sin embargo, se cumple todos los días. Señalando que uno de los mensajes más relevantes de su intervención es también uno de los más necesarios: la agenda de las mujeres no se agota en la violencia de género. Es una agenda integral que toca los nervios más sensibles de la desigualdad social.

“La agenda de las mujeres no tiene solo que ver con erradicar las violencias”, advirtió Mojica Morga. “Tiene que ver con combate a la pobreza, con vivienda, con mejorar salarios, con que lleguen los servicios a las casas.” Un recordatorio de que hablar de los derechos de las mujeres es, en el fondo, hablar del bienestar de toda la sociedad.

La senadora cerró con una invitación directa. No un mandato, no una consigna: una invitación. “Yo invitaría a muchas mujeres a que participemos, que apoyemos a otras mujeres. Es una de nuestras causas.”

En un estado como Guerrero, donde la participación política de las mujeres ha crecido pero donde las brechas de desigualdad siguen siendo profundas. Mojica Morga: “Si muchas mujeres participamos en la política, entonces cambia la política”

La senadora guerrerense reivindica el poder transformador de las mujeres en la vida pública

Cuando la senadora Beatriz Mojica Morga agradece a las mujeres que le abrieron camino: las que viven en las comunidades de la Sierra, en las colonias populares de Acapulco, en la Montaña.

“La solidaridad de las mujeres guerrerenses nos abrió camino”, dijo la legisladora durante una jornada de trabajo en el puerto. “No te estoy hablando de las élites, te estoy hablando del pueblo. Su generosidad es enorme y muchas de estas mujeres nos han acompañado”, mencionó.

En el centro de su discurso hay una idea que tiene la claridad de lo que se ha pensado muchas veces y se ha comprobado en la práctica: “Si una mujer participa en la política, entonces cambia la mujer. Pero si muchas mujeres participamos en la política, entonces cambia la política”, señaló

No es retórica. Mojica Morga lo ilustra con ejemplos concretos: temas que hace una década difícilmente encontraban espacio en la agenda pública hoy son política de Estado.

La senadora no oculta su satisfacción por el momento político que vive el país. Guerrero tiene a Evelyn Salgado Pineda como gobernadora. México tiene a su primera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Y el marco legal, dice Mojica Morga, ya no depende solo de la voluntad política de turno: hay leyes que garantizan la paridad en los congresos, en la administración pública, y una legislación reciente que extiende esa paridad hasta el último rincón del aparato gubernamental.

“Me da mucha satisfacción que tenemos una mujer gobernando el estado y que tenemos una presidenta de la República”, expresó. Para una legisladora que lleva años empujando esa transformación desde las trincheras, el comentario no suena a celebración vacía.

Hay un momento en la intervención de Mojica Morga que abandona el tono político y se vuelve personal. Al hablar de su propia vida, la senadora describe algo que millones de mujeres mexicanas reconocen sin necesidad de explicación: la combinación diaria entre el trabajo profesional y los cuidados en casa.

“Yo hago como hacen miles de mujeres guerrerenses que tienen que combinar su trabajo con su vida en casa”, señaló. Mojica Morga nombra lo que la agenda política suele omitir: que detrás de cada mujer en un cargo público hay una doble jornada que nadie aplaude y que, sin embargo, se cumple todos los días. Señalando que uno de los mensajes más relevantes de su intervención es también uno de los más necesarios: la agenda de las mujeres no se agota en la violencia de género. Es una agenda integral que toca los nervios más sensibles de la desigualdad social.

“La agenda de las mujeres no tiene solo que ver con erradicar las violencias”, advirtió Mojica Morga. “Tiene que ver con combate a la pobreza, con vivienda, con mejorar salarios, con que lleguen los servicios a las casas.” Un recordatorio de que hablar de los derechos de las mujeres es, en el fondo, hablar del bienestar de toda la sociedad.

La senadora cerró con una invitación directa. No un mandato, no una consigna: una invitación. “Yo invitaría a muchas mujeres a que participemos, que apoyemos a otras mujeres. Es una de nuestras causas.”

En un estado como Guerrero, donde la participación política de las mujeres ha crecido pero donde las brechas de desigualdad siguen siendo profundas.