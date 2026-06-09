Senadora Mariela Gutiérrez lleva la 4T puerta a puerta en el Estado de México

Mariela Gutiérrez

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante recorrió este martes comunidades de Ecatepec, Chalco, Chimalhuacán y Texcoco con un objetivo claro: acercar a la gente los resultados del trabajo legislativo que, con frecuencia, se queda en los pasillos del Congreso sin llegar a quienes más podrían beneficiarse de él.

“Más allá del apoyo que se le otorga a la Presidenta desde el Senado, se deben difundir los logros en comunidades y municipios”, señaló la legisladora mexiquense. Su diagnóstico es directo: no basta con aprobar leyes, hay que explicarlas puerta por puerta.

Y hay mucho que explicar. En el más reciente Periodo Ordinario de Sesiones, el Senado aprobó 50 asuntos legislativos, entre ellos cuatro reformas constitucionales, dos nuevas leyes y 31 reformas a distintos ordenamientos jurídicos en materia de infraestructura, salud y fortalecimiento del sistema político.

La jornada territorial incluyó reuniones con la organización ciudadana Mexiquenses de Corazón y contó con la presencia del Vicecoordinador de los senadores morenistas, Higinio Martínez, la senadora suplente Sandra Luz Falcón y representantes locales de los municipios visitados.

Para Gutiérrez Escalante, el mensaje es tan simple como urgente: el Segundo Piso de la Transformación necesita cimientos visibles. Y esos cimientos se construyen caminando.