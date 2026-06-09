Tarjeta Rosa de Guanajuato 2026: ¿Cuándo es el próximo pago? Conoce cuándo depositan la Tarjeta Rosa 2026 de Guanajuato (@comienzogente)

Se acerca el próximo pago de la Tarjeta Rosa de Guanajuato 2026, por lo que aquí te decimos cuándo depositarán y de cuánto será el depósito.

La Tarjeta Rosa de Guanajuato es un apoyo otorgado por el gobierno de dicho estado, el cual tiene como objetivo ayudar a las mujeres de entre 25 y 45 años que tienen al menos una hija o hijo.

¿Cuándo cae el próximo pago de la Tarjeta Rosa de Guanajuato 2026?

Los pagos de la Tarjeta Rosa de Guanajuato se realizan dos veces al año, durante los meses de junio y noviembre, por lo que el primer pago de este 2026 está próximo a realizarse.

Sin embargo, el Gobierno de Guanajuato no ha anunciado la fecha del próximo depósito, aunque, de realizarse en fechas similares a las del 2025, se espera que ocurra durante las primeras semanas de junio.

Por lo que, para conocer la fecha exacta de pago de la Tarjeta Rosa de Guanajuato, deberás estar al pendiente de las redes sociales de la Secretaría del Nuevo Comienzo.

¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Rosa de Guanajuato 2026?

El apoyo de la Tarjeta Rosa de Guanajuato 2026 se realiza en dos depósitos a lo largo del año, durante los meses de junio y noviembre, y consiste en $3,000 pesos por cada entrega.

¿Cuáles son los beneficios de la Tarjeta Rosa de Guanajuato 2026?

Además del depósito de $3,000 pesos, la Tarjeta Rosa de Guanajuato también cuenta con los siguientes beneficios para las mujeres de 25 a 45 años que se registren:

Asesoría legal telefónica las 24 horas en temas de derecho familiar, civil, mercantil, penal y sucesiones.

las 24 horas en temas de derecho familiar, civil, mercantil, penal y sucesiones. Servicios médicos y de orientación en salud, como consulta médica en línea, orientación psicológica y nutricional, así como asesoría en prevención de adicciones.

y de orientación en salud, como consulta médica en línea, orientación psicológica y nutricional, así como asesoría en prevención de adicciones. Servicios dentales , como limpieza y evaluación dental.

, como limpieza y evaluación dental. Asistencia en el hogar , incluyendo apoyo en plomería, cerrajería, electricidad y vidriería.

, incluyendo apoyo en plomería, cerrajería, electricidad y vidriería. Cobertura de gastos funerarios con servicios de traslado, funeral o cremación.

con servicios de traslado, funeral o cremación. Asistencias viales, como grúa, paso de corriente, cambio de llanta o suministro de gasolina.

Requisitos: ¿Cuándo es el nuevo periodo de registro para la Tarjeta Rosa en Guanajuato?

La Secretaría del Nuevo Comienzo informó que se abrirá un periodo extraordinario de registro en julio para aquellas mujeres que no han podido registrarse, por lo que si aún no lo has hecho, aquí te decimos cuáles son los requisitos: