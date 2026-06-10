¿Se bloqueó tu tarjeta del Bienestar? Pasos para recuperar tu NIP Conoce cómo desbloquear tu tarjeta Bienestar para que recibas los próximos pagos (Banco del Bienestar)

Si estás próximo a recibir tu pago de algún apoyo del Bienestar o ya lo recibiste pero se bloqueó tu tarjeta, aquí te decimos cómo desbloquearla y qué necesitas para hacerlo.

En la tarjeta del Banco del Bienestar es donde todos los beneficiarios de los apoyos que otorga el Gobierno de México reciben sus depósitos, por lo que es importante que tengas tu tarjeta disponible.

¿Cómo desbloquear mi Tarjeta del Bienestar?

Si intentaste retirar dinero y el cajero te arrojó que el NIP de tu tarjeta del Banco del Bienestar se encontraba bloqueado, aquí te decimos cómo puedes desbloquearla con tres sencillos pasos:

Primero debes mantener la calma y evitar volver a usarla.

El siguiente paso es esperar 48 horas para que tu NIP se restablezca.

para que tu NIP se restablezca. Y finalmente, deberás evitar usarla durante ese tiempo, pues correrás el riesgo de volver a bloquearla.

¿Por qué se puede bloquear la Tarjeta del Bienestar?

Una de las principales razones por las que se puede bloquear tu tarjeta del Bienestar es porque ingresaste incorrectamente tu NIP tres veces seguidas.

Sin embargo, tu tarjeta del Banco del Bienestar también puede ser bloqueada porque se detectaron movimientos inusuales en tu cuenta, o bien, por reportes de robo o extravío.

Teléfonos y canales de atención del Banco del Bienestar para reportar problemas

En caso de que no puedas desbloquear tu tarjeta del Banco del Bienestar, o presentes algún otro problema, puedes comunicarte con esta institución al 800 900 2000, o bien acudir a alguna sucursal cercana a tu domicilio, donde te orientarán con los pasos a seguir.

Otra opción es comunicarte con el programa del que eres beneficiario:

Para los derechohabientes de la Pensión Bienestar y los programas Sembrando Vida y P rograma para Madres Trabajadoras el teléfono de contacto es 800 639 42 64.

y los programas y P el teléfono de contacto es Mientras que para las Becas Bienestar tendrás que acudir a la oficina de atención más cercana.

¿Dónde se puede retirar dinero de la Tarjeta Bienestar?

La forma más simple para retirar el dinero de tu Tarjeta Bienestar es a través de los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, los cuales se encuentran ubicados a lo largo del territorio mexicano.

Sin embargo, también puedes hacer el retiro de dinero de la Tarjeta Bienestar en los siguientes bancos, pagando una comisión: