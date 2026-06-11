México vs Sudáfrica: resumen de lo que pasó en el país mientras veías el partido inaugural del Mundial A la par del partido inaugural de México vs. Sudáfrica, en las calles se registraron enfrentamientos con manifestantes, además de aficionados celebrando el Mundial (CUARTOSCURO.COM)

Mientras miles de personas miraban el partido inaugural del Mundial 2026 de México vs. Sudáfrica, ciudadanos se manifestaban en diferentes puntos de la ciudad y, a su vez, aficionados celebraban la Copa del Mundo en las calles.

A pesar de la emoción que despertó en miles de fanáticos del futbol el enfrentamiento de México vs. Sudáfrica, donde la Selección Mexicana resultó victoriosa con 2 goles a 0, en las calles se vivió otra realidad.

FIFA Fan Fest: Así vivieron los aficionados el partido México vs. Sudáfrica

A pesar del desorden y las largas filas que se registraron previo al inicio del partido de México vs. Sudáfrica en el FIFA Fan Fest del Zócalo, con el evento completamente lleno, la afición mexicana celebró cada uno de los goles de la Selección Mexicana.

Por su parte, en Guadalajara la fiesta continuó y miles de fanáticos se reunieron en la ciudad para festejar el partido, incluyendo a aficionados coreanos que se unieron a los mexicanos para celebrar.

Enfrentamientos fuera del Estadio Ciudad de México y en inmediaciones

A pesar de los festejos que generó la inauguración del Mundial 2026, durante el partido de México vs. Sudáfrica, colectivos continuaron manifestándose, derivando en enfrentamientos fuera del Estadio Ciudad de México y sus alrededores.

De acuerdo con diferentes reportes, uno de los mayores enfrentamientos se dio en la puerta 8 del Estadio Ciudad de México, donde diferentes sujetos comenzaron a lanzar diferentes objetos.

En otras imágenes compartidas en redes sociales, se observa a diferentes grupos de manifestantes en las inmediaciones del estadio, tirando vallas para intentar acercarse al recinto.

Madres buscadoras se manifiestan en diferentes puntos de la Ciudad de México

Por su parte, los colectivos de las Madres Buscadoras se manifestaron en diferentes puntos de la Ciudad de México, como en el Ángel de la Independencia, el FIFA Fan Fest del Zócalo y en el Estadio Ciudad de México.

En el FIFA Fan Fest del Zócalo, las Madres Buscadoras entraron al evento donde gritaban consignas como “México es campeón en desaparición” y enlistaban a las personas desaparecidas.

Mientras que en el Ángel de la Independencia, las Madres Buscadoras se colocaron frente al monumento para continuar con la protesta para visibilizar la problemática de personas desaparecidas en México.