Mundial 2026: Estadio CDMX abre sus puertas… pero aficionados sufren para entrar y colectivos realizan protestas

Locura por el Mundial El Estadio CDMX está repleto de aficionados... mientras colectivos por desaparecidos alistan protestas. (Iván Guevara y Eduardo Flores)

La fiesta del Mundial 2026 ya se vive en la Ciudad de México: desde temprana hora, miles de aficionados comenzaron a dirigirse al Estadio CDMX para la inauguración del torneo; sin embargo, el acceso al inmueble ha estado marcado por complicaciones de movilidad, saturación en el transporte público y manifestaciones en la zona sur de la capital.

Usuarios y asistentes reportaron largas filas y aglomeraciones en distintos puntos del recorrido hacia el estadio.

“Como se veía venir es un desmadre para entrar”, comentó un aficionado mientras avanzaba hacia el inmueble en medio del intenso flujo de personas.

Fiebre futbolera Miles de aficionados abarrotan el Tren ligero rumbo al Estadio CDMX. (Iván Guevara)

Uno de los principales puntos de concentración ha sido el Tren Ligero, que conecta la terminal de Taxqueña con las inmediaciones del estadio.

En un recorrido realizado por CRÓNICA se constó que los convoyes viajan completamente llenos de aficionados y las unidades realizan paradas de manera intermitente, dependiendo de la cantidad de pasajeros que esperan en los andenes.

Ante la saturación del transporte, decenas de personas han optado por recorrer los últimos kilómetros en bicicleta, patín o incluso a pie para evitar retrasos.

Hay una auténtica marea humana, no sólo de mexicanos, también de aficionados extranjeros, por supuesto, también de sudafricanos, avanzando hacia el inmueble, sede del partido inaugural de la Copa del Mundo y Meca del futbol donde se coronaron Pelé y Maradona.

Emoción mundialista Aficionados de Sudáfrica arriban a las inmediaciones del Estadio CDMX. (Iván Guevara)

Protestas se preparan para asediar el Estadio CDMX

A la compleja operación de movilidad se suma la presencia de integrantes del colectivo Mariposas Buscadoras, quienes avanzan sobre Calzada de Tlalpan a la altura de los Multifamiliares de la colonia Educación, generando afectaciones adicionales en una de las principales vías de acceso hacia la zona del estadio.

Las autoridades capitalinas desplegaron un operativo especial de seguridad y movilidad para atender la llegada masiva de aficionados nacionales y extranjeros.

Después de 40 años, México será sede de su tercera Copa Mundial, en un partido inaugural que enfrentará al conjunto nacional, dirigido por Javier Aguirre, contra Sudáfrica.

Por la noche del miércoles, Polanco era una fiesta: aficionados sudafricanos pronosticaron que su selección le ganará 3 a 1 al Tricolor._Con información de Iván Guevara.