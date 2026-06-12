Acuerdan México y EU cooperación para el combate al tráfico de armas y desmantelar cárteles

Reunión Canciller Roberto Velasco. (EFE)

Los Gobiernos de México y Estados Unidos llevaron a cabo una reunión de alto nivel para fortalecer la coordinación bilateral en materia de seguridad.

En este encuentro acordaron la cooperación para combatir el narcotráfico y el tráfico de armas, fortalecer la frontera común, desmantelar las redes de cárteles y abordar las amenazas que socavan la seguridad y la prosperidad de las comunidades a ambos lados de la frontera, a través del Grupo Bilateral de Implementación (BIG).

Ambos Gobiernos reconocieron que al trabajar juntos, pueden lograr resultados históricos en materia de cooperación en seguridad.

Fue a través de la embajada de Estados Unidos en México, que fueron detallados los puntos de esta reunión bilateral de expertos sobre seguridad e implementación, con el fin de impulsar resultados inmediatos y de gran impacto en las prioridades de seguridad compartidas.

Las discusiones se centraron en áreas clave de cooperación, como la lucha contra el crimen organizado, el robo de combustible, el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la detención de la migración ilegal y el tráfico de armas, y el fomento de la colaboración y la coordinación en materia de amenazas y herramientas emergentes, incluidos los drones.

Ahí, representantes de 15 agencias del gobierno estadounidense y sus homólogos mexicanos se reunieron en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.

Mencionaron que el Grupo Bilateral de Implementación (BIG) demuestra cómo la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y México continúa evolucionando y profundizándose.

Además, detallaron, la Iniciativa Global de la Frontera (BIG) representa la siguiente etapa en nuestros esfuerzos conjuntos para lograr resultados concretos en materia de seguridad para las naciones.

Ambos gobiernos reafirmaron su determinación de cooperar, proteger a sus ciudadanos y promover una región más segura y próspera mediante la colaboración y coordinación continuas a través de reuniones periódicas.

“Los pueblos en ambos lados de nuestra frontera merecen vivir en paz y seguridad, libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que infunden los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales”, se lee en el comunicado de la embajada.

El encuentro fue encabezado por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, junto con integrantes del gabinete de seguridad mexicano, como el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch y representantes del gobierno estadounidense, como el embajador Ronald Jhonson.

Además, estuvieron representantes de la Fiscalía, Secretaría de Seguridad Ciudadana, Defensa, Marina y de la Guardia Nacional.

Previamente, Roberto Velasco destacó la importancia de mantener una colaboración basada en el respeto mutuo, la confianza y la soberanía de cada nación. Asimismo, en impulsar acciones conjuntas que permitan mejorar la seguridad y atender los desafíos compartidos que afectan a ambos países.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum, mencionó que el caso en el que autoridades estadounidenses acusan al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de varios ilícitos, no forma parte de los puntos que se abordaron en la reunión.

“No se toca ese tema porque lo que se trata ahí es lo que está en la agenda del entendimiento que se tuvo hace cerca de ocho meses, yo creo”, mencionó Sheinbaum.

Agregó que México insistirá en la entrega de pruebas por las vías legales correspondientes de este caso.