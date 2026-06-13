Ejecutan a edil de San Miguel Amatitlán, Oaxaca; PAN y PRI condenan asesinato

El presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Bravo Martínez.

El presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Joel Bravo Martínez, fue asesinado a balazos frente a su casa la madrugada de este sábado sin que haya detenidos.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca desplegó un operativo en la zona para localizar a los responsables pero hasta el momento no hay detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes, Bravo Martínez salió de su domicilio cuando sujetos que viajaban en un vehículo le dispararon.

Ell edil había solicitado protección desde mayo cuando sufrió un atentado en Puebla, junto con su equipo cuando fueron asaltados mientras transitaban por la carretera Ahuatlán-Oaxaca de regreso a su municipio.

El edil solicitó protección en una mesa de seguridad en Huajuapan y públicamente, expresó que temía por su integridad.

Las dirigencias nacionales del PAN y PRI condenaron el asesinato de Bravo Martínez, y exigieron justicia inmediata del caso.

El líder nacional del PAN, Jorge Romero, reveló que el 11 de mayo el edil solicitó protección al gobierno de Salomón Jara, a quien le planteó de manera personal su situación.

Según el PAN, el mandatario de Morena le prometió la asignación de escoltas para garantizar su seguridad pero esos escoltas nunca llegaron.

“Semanas antes, el alcalde había sufrido un ataque y un secuestro virtual por parte de sujetos armados, hecho que lo llevó a solicitar auxilio institucional urgente. A pesar de ello, las medidas de protección no fueron implementadas”.

El blanquiazul acusó que este asesinato exhibe la irresponsabilidad y la indiferencia de las autoridades estatales frente a una amenaza que había sido denunciada oportunamente.

“México atraviesa uno de los periodos más violentos de su historia mientras los gobiernos de Morena continúan fallando en su obligación más básica: proteger la vida de las y los ciudadanos”, detalló.

A su vez, el PRI, también se sumó a las condolencias y a la exigencia de justicia, acusando a Morena de la situación de violencia que se vive en el país.

“Su ejecución no es un hecho aislado. Es una muestra más de la violencia que sigue ganando terreno en nuestro país, mientras el gobierno de Morena es incapaz de garantizar seguridad y hacer valer la ley”, publicó.

En la cuenta de X, del líder nacional, Alejandro Moreno, afirmó que cada alcalde asesinado representa un ataque directo contra las instituciones democráticas y contra el derecho de las comunidades a vivir en paz.

“México no puede seguir normalizando que quienes fueron electos para servir a su pueblo sean perseguidos y asesinados por los cárteles del crimen organizado. La impunidad se ha convertido en el mejor aliado de los criminales”, indicó