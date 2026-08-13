Se tensa alianza de la 4T en Zacatecas, PT exige a Monreal sacar las manos del proceso interno

Geovanna Bañuelos y Alberto Anaya, vicecoordinadora y coordinador del PT en el Senado

Luego de las fricciones con el gobernador de Zacatecas, David Monreal, la vicecoordinadora del PT en el Senado, Geovanna Bañuelos, aspirante a encabezar la candidatura de la Cuarta Transformación en esa entidad, reconoció el riesgo de que la coalición con Morena y el Partido Verde en ese estado pueda descarrilarse.

Tras el grave incidente que sufrió su equipo el pasado fin de semana, cuando alguien provocó la salida de su camioneta de la carretera por la que transitaba, la legisladora lamentó las declaraciones del Gobernador , Monreal quien hablo de un auto atentado y descalificó que la petista hubiera recurrido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y al secretario de Seguridad, Pública Federal, Omar García Harfuch.

Es tal el riesgo de una ruptura de la alianza oficialista en Zacatecas que la presidenta, Claudia Sheinbaum se reunió este miércoles con el gobernador David Monreal y su hermano el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal donde el tema central fue el conflicto en esa entidad al interior de la alianza oficialista.

La petista informó que será a finales de agosto cuando se realizarán las encuestas telefónicas para definir a los aspirantes de Morena y después, en encuestas directas, ya con el PT y el PVEM se definirá en septiembre a los que encabezaran la coalición en cada estado.

En ese sentido, Bañuelos pidió a los gobernadores sacar las manos de los procesos internos en la 4T para elegir a los coordinadores estatales e insistió en que se aclare los sucedido en el incidente carretero que sufrió su comitiva y llamo a no politizar este asunto a fin de mantener la unidad en el movimiento rumbo a los comicios del próximo año donde se renovará esa gubernatura.

“Así lo declararon ante la autoridad, que fue un accidente provocado y estamos pidiendo pues que se haga una investigación que nos permita comprobar quién pudo haber provocado este accidente, en caso de que así fuera incluso, entonces pues no sé, yo llamaría pues a la responsabilidad política, todos ahorita necesitamos llamar a la unidad, no solo al interior de nuestro movimiento, no solo en Zacatecas, sino en el país”, demandó

La legisladora, quien encabeza al PT en las mesas de diálogo con Citlalli Hernández, lanzó también un llamado a David Monreal, a los demás gobernadores de su partido y de otras fuerzas políticas a sacar las manos del proceso.

Reconoció que los mandatarios tiene opinión y favoritos en las 17 gubernaturas que estarán en disputa, pero advirtió que la ley y la ética les impide usar los recursos públicos para favorecer a un candidato o partido.

“Es lo justo pues que mantengan fuera las manos, los gobernadores de los procesos internos y no solamente los nuestros, el de Zacatecas, en todo el país, los de Morena, los de Movimiento Ciudadano, los del PAN, porque a final de cuentas, la intromisión de un gobernador no es una opinión personal es la infraestructura del estado con recursos públicos o sea, nosotros deseamos. Claro, porque aparte es lo que la ley señala y la ética también verdad, que se mantengan fuera de estos procesos y que nos permitan, pues fundamentalmente a nuestros simpatizantes a nuestros militantes a la gente que confía en nosotros que opinen”, indicó