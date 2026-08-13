Huelga de Nacional Monte de Piedad hay novedades del conflicto laboral (Cuartoscuro)

Una de las instituciones de empeño más sobresalientes de México, Nacional Monte de Piedad, lleva más de diez meses en huelga, con diversas sucursales cerradas a causa de un conflicto laboral entre los administrativos y el sindicato de trabajadores.

El paro ha generado incertidumbre entre los empleados y todas las personas que han empeñado sus pertenencias en alguna de sus sucursales.

¿Cuáles son las causas de la huelga en el Nacional Monte de Piedad?

Entre las principales causas que generaron este paro se encuentran:

Presuntos incumplimientos salariales.

Incumplimiento en las prestaciones establecidas en 2024.

Faltas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Estas modificaciones se realizaron bajo el argumento de que las condiciones laborales actuales representan un alto costo financiero que la institución no puede sostener. Asimismo, el sindicato informó que algunas de las propuestas podrían eliminar sus prestaciones y ajustar las plazas de los empleados sin el consentimiento de estos.

Los trabajos de negociación en Guanajuato avanzan

En el caso de los empleados del Monte de Piedad que se encuentran en Celaya, Guanajuato, informaron que las negociaciones en la entidad se dividirán en tres etapas.

Al concluir las mesas de trabajo de la primera fase, se habló sobre las plazas laborales obsoletas. Al terminar la reunión, el personal se mostró optimista ante la posibilidad de poder obtener una solución al conflicto antes de que termine el año y se espera que en la segunda fase se aborden temas económicos como:

Vacaciones

Aguinaldos

Fondos de ahorro

Infonavit

Salarios caídos

Seguro social

Aunque aún no se acuerdan los temas del último bloque, los implicados en este paro nacional se mantienen atentos al desarrollo de las negociaciones y esperan que la conclusión del proceso permita llegar a una resolución que ponga fin al conflicto.

En este ámbito, el Nacional Monte de Piedad señaló que actualmente se busca ajustar las condiciones laborales a la situación económica y operativa que enfrenta la institución.