Olga Patricia Sosa Ruiz Senadora Olga Sosa entrega credenciales de Morena en Matamoros (Foto: cortesía)

Matamoros.- Con cercanía y organización, la senadora morenista por Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruiz sigue recorriendo las calles y colonias de Matamoros, de manera conjunta con la presidenta del comité estatal de Morena Lupita Gómez para llevar el mensaje de bienestar y defensa de la soberanía como parte de los principios morenistas de estar siempre en territorio, informando y alentando la participación del pueblo.

La senadora Sosa Ruiz escuchó las inquietudes de las familias e hizo entrega de la credencial de Morena a las personas afiliadas; al entregar la credencial la senadora argumentó que el partido movimiento representa la fuerza política más grande de México y de América Latina, por lo cual, la credencial da identidad como protagonista del cambio verdadero y pidió mantener su apoyo para profundizar la transformación que ha traído: derechos sociales para el pueblo, becas y mejoras salariales para dignificar el trabajo.

Senadora Olga Sosa Senadora Olga Sosa entrega credenciales de Morena en Matamoros (Foto: cortesía)

Durante el recorrido la representante de Tamaulipas en el Senado de la República recibió diversas muestras de afecto y de reconocimiento por visitar a las vecinas y vecinos e informar de manera directa sobre las reformas aprobadas, destacando la democratización del poder judicial y la no injerencia de extranjeros en la vida pública del país.

“Es tiempo de principios y uno de los principios es defender la soberanía de nuestro país, nuestro territorio y nuestros derechos, la constitución es clara al señalar: México es un país libre, independiente y soberano” señaló la senadora, y junto con la maestra Lupita Gómez, pidieron apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, una presidenta capaz, valiente y honesta, reconocida a nivel mundial por su alta aprobación gracias al desempeño de políticas públicas que benefician al pueblo y capacidad de negociación en un entorno internacional complejo para garantizar estabilidad económica sin elevar el costo de productos de la canasta básica.

Senadora Olga Sosa y la comunidad en la entrega de credenciales Senadora Olga Sosa entrega credenciales de Morena en Matamoros (Foto: cortesía)

La presidenta de Morena reconoció el trabajo territorial de la senadora y de un gran equipo de voluntarias y voluntarios por alcanzar la afiliación de 17 mil personas que representa en el territorio, asimismo, recordó que Morena está enfocado en las tareas de difusión de los logros de la cuarta transformación.

La entrega de credenciales de Morena se ha desarrollado en diversos municipios del estado, siendo la senadora una distinguida militante que en sus recorridos por los municipios entrega credenciales y a su vez, dialoga con la gente, fomentando la participación ciudadana y gestionando apoyos para las familias que así lo solicitan.

“Un recorrido más que nos entusiasma y nos compromete a seguir trabajando por el pueblo”, concluyó y se mostró agradecida por el cariño y muestras de afecto de la gente de Matamoros.