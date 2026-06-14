Sheinbaum sorprende en San Luis Potosí y entrega boletos del Mundial a jóvenes del Futsal IMSS

Presidenta Claudia Sheinbaum en San Luis Potosí

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizó este domingo una visita sorpresa a San Luis Potosí para entregar boletos del Mundial de Futbol 2026 a jóvenes que destacaron en el Futsal Mundialito Social Inclusivo IMSS 2026.

Acompañada por el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y el director general del IMSS, Zoé Robledo, la mandataria encabezó una ceremonia en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, donde convivió con los equipos que representaron al estado en el certamen nacional.

La presencia de Sheinbaum en la capital potosina no había sido anunciada previamente. De acuerdo con el gobierno estatal, la presidenta realizaba una agenda privada en la entidad, que incluyó reuniones de trabajo y supervisiones en distintos municipios, aunque no se dieron a conocer mayores detalles sobre esas actividades.

Uno de los momentos más esperados del encuentro fue la entrega de boletos a los integrantes de Tuneros de San Luis Potosí, quienes se coronaron campeones nacionales del Futsal Mundialito Social Inclusivo IMSS 2026.

Gracias a ese resultado, el equipo asistirá al partido entre Corea del Sur y Sudáfrica, programado en Monterrey como parte de la Copa del Mundo.

También fueron reconocidas Las Leonas de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, subcampeonas del torneo femenil nacional, quienes recibieron entradas para presenciar el encuentro entre Suecia y Túnez, que igualmente se disputará en la capital regiomontana.

A través de redes sociales, el gobernador Ricardo Gallardo destacó el esfuerzo de las y los jóvenes potosinos y celebró que puedan disfrutar de una experiencia mundialista tras representar con orgullo al estado.

“¡El talento potosino sigue llegando más lejos!”, escribió el mandatario al compartir imágenes del evento.

Reconocen a jóvenes del equipo T21

Durante la ceremonia realizada en el salón de actos de la Universidad Politécnica, ubicada en la colonia Tierra Blanca, también fueron entregados reconocimientos al equipo T21 de San Luis Potosí, integrado por niñas, niños y jóvenes con síndrome de Down.

Además de los boletos, las y los jóvenes recibieron playeras de la Selección Mexicana en un acto que abrió un espacio para reconocer el esfuerzo deportivo y la inclusión dentro de las actividades impulsadas por el Mundialito Social IMSS.

La visita de Claudia Sheinbaum a San Luis Potosí tuvo un componente de trabajo institucional, pero también dejó una postal distinta: la de jóvenes atletas que, después de destacar en la cancha, ahora tendrán la oportunidad de vivir desde las tribunas una Copa del Mundo.